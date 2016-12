Georgina Rodriguez - žena, ktorá rozžiaruje súkromný život Cristiana Ronalda

Čo sa týka futbalu, zažíva Ronaldo hádam svoj najlepší rok. Vyhral s Realom Madrid Ligu majstrov, s Portugalskom majstrovstvá Európy a on sám sa len nedávno radoval zo zisku Zlatej lopty. Úspešný je aj mimo ihriska, spomeniem napríklad jeho značku CR7 alebo jeho sieť hotelov a je jasné, že aj keď jedného dňa zavesí kopačky na klinec, bude mať o peniaze postarané.

Keby sme však mali vybrať vec, kde sa Ronaldovi stále nedarí nájsť vytúžené šťastie, asi by to bola žena jeho života. S modelkou Irinou Shayk to vyzeralo naozaj nádejne, no ich 5-ročný vzťah sa skončil na konci roku 2015 a odvtedy sme mohli po Ronaldovom boku vídať mnohé krásky. Teraz to však konečne vyzerá na niečo vážnejšie a portugalský futbalový klenot robí šťastným Georgina Rodriguez, ktorá už s ním bola aj na tribúne počas zápasu Realu Madrid.

Po prvýkrát dvojica na seba narazila na party Dolce & Gabbana v Madride, keďže Georgina módu miluje a živí sa aj ako modelka. Povráva sa, že svoj vzťah tajili až dlhé mesiace a teraz, keď už je všetko jasné, sa o svoju nežnú polovičku Ronaldo vzorne stará a berie ju na mnohé výlety, ako napríklad do Disney Landu. Treba teda veriť, že tento vzťah mu vyjde, kedže pohoda zo súkromia sa prenáša aj na ihrisko a my si tak budeme môcť aj vďaka tomu ešte vychutnávať genialitu tohto hráča.

