Zimné mesiace v mestských uliciach už dávno nie sú len o fádnom vrstvení tmavých kabátov a neforemných svetrov.
Pouličná móda dokáže aj počas mrazivých rán sršať energiou, odvahou a nečakanými kombináciami materiálov. Práve chladné počasie otvára milovníkom módy priestor na kreatívne experimentovanie s objemnými siluetami a výraznými doplnkami. Ak chcete v sychravých dňoch vyniknúť v dave a zároveň sa cítiť maximálne pohodlne, oplatí sa sledovať aktuálne smerovanie svetových metropol.
Prečo sú zimné čižmy základom každého streetwearového outfitu?
Správne zvolená obuv dokáže okamžite definovať charakter celého zimného stylingu a dodať mu potrebný mestský šmrnc. V uliciach Kodane, Milána či Bratislavy teraz dominujú masívne podrážky, zaujímavé štruktúry a odvážne proporcie, ktoré skvele dopĺňajú dlhé páperové bundy aj vlnené kabáty. Kvalitná zimná obuv vás nielen spoľahlivo ochráni pred snehom a poľadovicou, ale zároveň sa stane ústredným bodom vášho každodenného vzhľadu. Ak hľadáte inšpiráciu pre skutočne neprehliadnuteľný futuristický look do mrazivých dní, prezrite si kolekciu Moon Boot, ktorá vniesla do pouličnej módy nezameniteľný alpský nádych.
Pri výbere ideálneho páru na túto sezónu sa oplatí zamerať na niekoľko overených prvkov, ktoré aktuálne hýbu módnou scénou:
- hrubé traktorové podrážky zaručujúce stabilitu na zľadovatenom chodníku,
- prešívané zvršky inšpirované horskou turistikou a vesmírnou estetikou,
- hrejivé vnútorné zateplenie z ovčej vlny alebo moderných technických vlákien.
Ako kombinovať hnedé čižmy s aktuálnymi módnymi prvkami?
Zemité odtiene zažívajú obrovský návrat a postupne vytláčajú klasickú čiernu z pozície jedinej povolenej zimnej farby. Hrejivé tóny čokolády, karamelu či koňaku pôsobia mimoriadne sofistikovane a vnášajú do mestského prostredia príjemnú vizuálnu mäkkosť. Ak túžite po nadčasovom kúsku s nádychom ležérnej elegancie, hnedé čižmy dokážu nádherne prepojiť ležérne džínsy s objemným pleteným svetrom. Teplé odtiene hnedej farby fantasticky ladia s krémovou bielou, olivovo zelenou aj so sýtou bordovou, čím vytvárajú harmonický a premyslený celok. Skvelým príkladom uvoľneného amerického štýlu sú modely značky Beverly Hills Polo Club, ktoré v sebe spájajú športovú nenútenosť s mestskou eleganciou.
Ktoré dámske kožené členkové čižmy dominujú v tohtoročných mestských trendoch?
Členkové strihy zostávajú absolútnym favoritom pre ženy, ktoré trávia celé dni v pohybe medzi pracovnými stretnutiami a večerným posedením s priateľmi. Hladká koža s jemným leskom pôsobí upravene aj po celodennom nosení a výborne odoláva nepriaznivým rozmarom zimného počasia. Značka Nine West prináša do mestských ulíc modely s čistými líniami a stabilným podpätkom, ktoré lichotia postave a predlžujú siluetu. Na druhej strane, ak preferujete o niečo drsnejší mestský rukopis s výraznejšími detailmi, kolekcie MEXX ponúkajú odvážne prevedenia s kovovými prackami a mohutnejšou podošvou. Práve spojenie prvotriedneho spracovania a premysleného dizajnu robí z týchto topánok verného spoločníka na mnoho sezón. Všetky spomenuté modely a široký výber štýlovej zimnej obuvi od svetových značiek nájdete pohodlne na jednom mieste v internetovom obchode Eobuv.
Mestská móda v chladnom období ponúka nekonečné možnosti sebavyjadrenia pre každého, kto sa nebojí spájať funkčnosť s estetikou. Či už siahnete po extravagantných snehuliach, alebo dáte prednosť klasickým koženým siluetám v zemitých tónoch, dôležitý je váš osobný pocit istoty pri každom kroku. Zimný streetwear stojí na odvahe kombinovať zdanlivo nespojiteľné prvky do funkčného a vizuálne pútavého celku. Nebojte sa preto oživiť svoj šatník novými textúrami, hrejivými doplnkami a obuvou, ktorá podčiarkne vašu jedinečnú osobnosť. Zima v meste sa tak premení na vašu osobnú módnu prehliadku, na ktorej budete vždy o krok vpred.