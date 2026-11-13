Trnava, chystaj sa na solídnu gastro kómu. Do mesta dorazila KONN TOUR a tento víkend (13. – 15. 11.) sa nesie v znamení All You Can Eat v @konn_foodbar. 🍔
Za 19,90 € môžeš celé tri dni jesť všetko, čo do seba zmestíš – od smash burgrov a wrapov až po churros. Ak ti z toho vysmädne, za 5,90 € máš k dispozícii neobmedzené domáce limonády a ľadové čaje od rána do večera.
Popritom sa hľadá aj KONN Champ. Ten, kto za víkend natlačí najviac kalórií, získa titul a kredit 200 € do appky.
KONN CLUB appku sa inak oplatí stiahnuť aj mimo súťaže. Nájdeš v nej špeciálne kupóny, výhodné Konnbo akcie a z každej objednávky dostaneš naspäť cashback. Ak náhodou nestíhaš tento víkendový extrém, nič sa nedeje. Trnavská prevádzka ťa so svojimi fresh burgrami a hotdogmi počká kedykoľvek inokedy. ✌️
Koho berieš so sebou otestovať limity? Taguj do komentu. 👇
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