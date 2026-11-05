Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: Namiesto čokolády ťa čakajú erotické hračky, obľúbená skincare či LEGO®

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Ale neboj sa, do výberu sa dostal aj jeden čokoládový.
Kto povedal, že adventné kalendáre sú len pre deti? Tento rok sme vybrali také, kvôli ktorým sa budeš na december tešiť ešte viac.
A keďže klasická čokoláda už dávno nie je jedinou možnosťou, vybrali sme tie najzaujímavejšie adventné kalendáre na rok 2026. Nájdeš medzi nimi erotické hračky, obľúbenú kozmetiku, LEGO®, voňavé sviečky aj napínavú únikovú hru.
Či už hľadáš niečo pre seba, alebo chceš niekomu spraviť radosť ešte pred Vianocami, v tomto výbere si pravdepodobne prídeš na svoje.
Beauty adventný kalendár essence THE HOLIDAY TREE
Ak máš slabosť pre kozmetiku a tvojej kúpeľni pravidelne pribúdajú nové rúže či lesky na pery, tento kalendár ťa iste poteší. Ukrýva 24 beauty prekvapení – od riasenky, lícenky a očných tieňov cez produkty na pery až po laky na nechty a kozmetické doplnky.
Adventný kalendár Yankee Candle
Kalendár ukrýva 24 voňavých prekvapení v podobe čajových sviečok a sklenený svietnik. Každý deň si tak môžeš spríjemniť predvianočnú atmosféru novou vôňou. Určite oceníš aj výber vôní – Christmas Cookie, Black Cherry, Sparkling Cinnamon či Vanilla Crème Brulee. Ideálny darček pre každého, kto miluje sviečky a cozy zimné večery.
Adventný kalendár Kneipp
Kneipp ukryl do 24 okienok produkty na starostlivosť o telo – od olejov a solí do kúpeľa cez sprchové gély, telové mlieka a masážne oleje až po krémy na ruky či balzam na pery. Nechýbajú ani obľúbené produkty z radov Almond Blossom, Goodbye Stress či Deep Relaxation. Ideálny spôsob, ako si počas predvianočného zhonu dopriať trochu oddychu.
Alfaparf Milano Semi di Lino Advent Calendar
Ak si potrpíš na krásne a zdravé vlasy, tento adventný kalendár ti spríjemní predvianočné obdobie. Ukrýva 12 produktov vlasovej starostlivosti – od hydratačných a uhladzujúcich šampónov cez regeneračnú masku a vyživujúce oleje až po rozjasňujúci kondicionér či parfum na vlasy.
Temný ostrov – Adventný kalendár s únikovou hrou
Ak ťa klasické adventné kalendáre nudia a radšej si potrápiš mozgové bunky, máme pre teba niečo zaujímavejšie. Temný ostrov je adventný kalendár v podobe napínavej únikovej hry, v ktorej musíš vyriešiť 24 hlavolamov.
Príbeh sleduje Marca, ktorý sa krátko pred Vianocami vydáva na ostrov navštíviť svojho bohatého starého otca. Po príchode však zisťuje, že jeho dedko zmizol a na ostrove naňho číha nebezpečenstvo. Každý deň ťa čaká nová hádanka, ktorá ťa posunie bližšie k vyriešeniu záhady.
LEGO® Adventný kalendár
Vďaka týmto kalendárom zapíští zberateľské srdiečko všetkých fanúšikov LEGO®. Nás najviac oslovila edícia Star Wars. Všetky kalendáre obsahujú stovky dielov, z ktorých si môžeš postaviť figúrky a doplnky do existujúcich kolekcií LEGO®.
Harry Potter adventný kalendár Schleich
Adventný kalendár Schleich Harry Potter™ spríjemní čakanie na Vianoce všetkým fanúšikom kúzelníckeho sveta. Ukrýva sa v ňom 24 prekvapení vrátane šiestich figúrok a tematických doplnkov. Nájdeš v ňom známe postavy ako Harry Potter, Hermiona, Ron či Dobby. Tri figúrky sú navyše súčasťou limitovanej edície, takže kalendár poteší aj zberateľov.
Čokoládový adventný kalendár Lindt Teddy
Nie každý potrebuje v adventnom kalendári kozmetiku alebo LEGO®. Niekedy úplne stačí kvalitná čokoláda. A ak patríš medzi ľudí, ktorí si radšej doprajú niečo sladké, Lindt Teddy je stávka na klasiku.
Kalendár ukrýva čokoládové prekvapenia z mliečnej čokolády a vďaka vianočnému motívu s medvedíkom poteší aj ako drobný darček. Jedinou výzvou bude neotvoriť všetky okienka už prvého decembra.
GRIZLY Adventný kalendár 2026
Pre všetkých, ktorí milujú sladké, ale nepohrdnú ani slaným snackom. GRIZLY pripravilo adventný kalendár s 24 okienkami plnými dobrôt, v ktorom nájdeš orechové krémy, čokoládu, sušené ovocie aj slané pochúťky.
Čaká ťa napríklad arašidový krém so slaným karamelom, mango v horkej čokoláde, kešu oriešky či vianočné marshmallows. Kalendár obsahuje aj 10 chuťových noviniek a stierací žreb, s ktorým môžeš vyhrať ďalšie ceny.
Darčeková kolekcia čajov ETS
Ak hľadáš milú drobnosť na Secret Santu v práci alebo darček pre niekoho, kto nedá dopustiť na svoju každodennú šálku čaju, tento výber môže byť trefou do čierneho.
Kolekcia ukrýva 12 pyramídových vrecúšok s rôznymi čajovými zmesami. Nájdeš v nej ovocné, bylinné aj ďalšie druhy čajov s príchuťami, ako sú malina, granátové jablko, škorica či zázvor. Stačí pridať pekný hrnček a darček máš vybavený.
Erotické adventné kalendáre LoveBoxxx a Satisfyer
Kto povedal, že december musí byť len o vianočných filmoch a pečení medovníkov? Ak chceš tohtoročný advent trochu okoreniť, erotické kalendáre od LoveBoxxx a Satisfyer ti ponúknu 24 prekvapení, ktoré môžeš objavovať sám alebo vo dvojici.
Vybrať si môžeš z viacerých verzií. LoveBoxxx Naughty & Nice 2026 ukrýva erotické pomôcky, lubrikanty, masážnu sviečku aj hry pre dospelých. Deluxe edícia poteší tých, ktorí chcú trochu luxusnejší variant. Satisfyer Deluxe 2026 zas obsahuje stimulátory, erotickú bielizeň, masážne produkty a ďalšie intímne doplnky.