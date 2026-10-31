Lucia Szabová ovládla svoj debut v UFC! Brazílčanku ukončila v treťom kole

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Lucia Szabová má víťazný debut v UFC! 🇸🇰 Brazílčanku ukončila v treťom kole 🔥
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dnes 31. októbra 2026 o 22:39
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Lucia Szabová má víťazný debut v UFC! 🇸🇰 Brazílčanku ukončila v treťom kole 🔥

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Lucia Szabova Zdroj: @LUCIASZABOVA_, @UFCEUROPE
Lucia Szabova Zdroj: @UFC_BRASIL
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Náhľadový obrázok: @luciaszabova_, @ufceurope
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