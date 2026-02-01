Hlavné témy
dnes 1. februára 2026 o 9:00
Čas čítania 6:07

REFRESHER BOOK CLUB: Obľúbené knihy uvidíš v 2026 v kine aj na streamingu. Toto sú adaptácie, ktorých sa už nevieme dočkať

REFRESHER BOOK CLUB: Obľúbené knihy uvidíš v 2026 v kine aj na streamingu. Toto sú adaptácie, ktorých sa už nevieme dočkať
Zdroj: Dupephotos.com / Larissa Yoshida, sierra white
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Rok 2026 poteší viacerých knihomoľov.

Už teraz môžeme povedať, že tento rok nebudeme mať núdzu o knižné príbehy, ktoré ožijú na plátne. Vybrali sme niekoľko adaptácií, ktorých sa už nevieme dočkať. Napínavé psychotrilery, feel-good romantické komédie, epické sci-fi alebo dojímavé historické drámy – tohtoročné adaptácie budú mať všetko. Na ktoré spracovanie sa tešíš najviac ty?

Na jeden z najočakávanejších filmov tohto roka – Odyssea v podaní Christophera Nolana sme nezabudli. Nie je to však knižka, ktorá je bežne dostupná v kníhkupectvách, a preto ju v tomto zozname nenájdeš.

👉🏻Vybrané knižky v našom aktuálnom knižnom klube máš teraz s 15 % zľavou. Stačí, ak v košíku na Martinus.sk zadáš promo kód 15REFRESHERKOD. Kód platí do 28. februára 2026, minimálna hodnota objednávky je 1 euro .💸 

📚 Všetky predošlé knižné výbery nájdeš prehľadne usporiadané na tomto odkaze.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Ty, ja a naše výlety (Emily Henry)

  • kniha: 15,40 €
  • adaptácia: Netflix (premiéra 9. január) – People We Meet on Vacation

Alex a Poppy nemajú na prvý pohľad nič spoločné. Zatiaľ čo ona by rada spoznávala svet, on by sedel doma s knihou. Počas jednej spoločnej jazdy autom sa z nich stanú priatelia – raz ročne sa stretnú a chodia spolu na výlet. Až na jednej dovolenke nastal zlom.

Netflixová adaptácia sa okamžite stala na platforme hitom. Ak ťa bavia feel-good romantické komédie, tento film a kniha budú pre teba to pravé.

Martinus
Zdroj: Martinus

Kniha Ty, ja a naše výlety

Spomienky na neho (Colleen Hoover)

  • kniha: 15,90 €
  • adaptácia: Spomienky na neho (v kinách od 12. marca)

Colleen Hoover sa dostala do povedomia širšej verejnosti vďaka romantickému filmu Končí sa to s nami s Blake Lively v hlavnej úlohe, ktorý vznikol podľa námetu jej rovnomennej knihy.

Kniha Spomienky na neho rozpráva príbeh Kenny Rowanovej, ktorá sa práve vrátila z väzenia. Túži stretnúť svoju päťročnú dcéru, s ktorou nebola v kontakte. Všetci v živote jej dcéry sa tomu snažia zabrániť, no Kenna je odhodlaná bojovať. Jediný človek, ktorý na ňu úplne nezanevrel, je Ledger Ward, majiteľ miestneho baru a veľmi dôležitá osoba v živote jej dcéry.

Martinus
Zdroj: Martinus

kniha Spomienky na neho

 Hamnet (Maggie O'Farrell)

  • kniha: 14,40 €
  • adaptácia: Hamnet (v kinách od 22. januára)

Autorka v románe vytvorila portrét syna slávneho Williama Shakespeara, o ktorom dejiny nevedia veľa. Chlapcov tragický príbeh však nesie meno jedného z najznámejších diel Hamlet (v alžbetínskej dobe boli tieto mená identické). Román rozpráva príbeh o Shakespearovi z pohľadu jeho manželky a detí v období, keď sú obaja manželia zasiahnutí smrťou syna.

Filmovú adaptáciu režírovala oscarová režisérka Chloé Zhao. V hlavnej úlohe Paul Mescal.

Martinus
Zdroj: Martinus

Kniha Hamnet

Verity (Colleen Hoover)

  • kniha (zberateľská edícia): 25,40 €
  • adaptácia: Verity (americká premiéra 2. októbra 2026)

Verity Crawford je úspešnou spisovateľkou. Po ťažkej autonehode však nedokáže dokončiť očakávanú knižnú sériu. Vydavateľstvo preto požiada neznámu autorku Lowen, aby prácu dokončila za ňu. Lowen prichádza do jej domu, aby si prešla jej poznámky a materiál, pričom dúfa, že jej to pomôže s písaním. Nechtiac objavuje tajnú Veritinu biografiu a odhaľuje jej tajomstvá, šokujúce priznania a spomienky. Spoznáva tak oveľa temnejšiu postavu, než sú vo Veritiných knihách.

Filmová adaptácia na Slovensku ešte nemá potvrdený dátum premiéry, no my sa jej už nevieme dočkať. V hlavných úlohách sa predstavia Dakota Johnson, Anne Hathaway a Josh Hartnett.

Martinus
Zdroj: Martinus
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Just Jared (@justjared)

kniha verity

Úsvit žrebovania (Suzanne Collins)

  • kniha: 23,90 €
  • adaptácia: Hry o život: Úsvit žrebovania (v kinách od 19. novembra)

Dej knihy sa odohráva 24 rokov pred udalosťami prvej knihy Hry o život a sústreďuje sa na Haymitcha, ktorý sa zúčastňuje Hier. Tento ročník sa vyznačuje tým, že sa vyžrebujú dvojnásobné počty súťažiacich. Kniha poskytuje hlbší pohľad na Haymitchovu minulosť, jeho skúsenosti z Hier a na to, ako sa stal víťazom. Okrem toho sa v knihe objavujú aj ďalšie postavy, ako Maysilee Donnerová alebo budúci prezident Snow.

Martinus
Zdroj: Martinus

Kniha Úsvit žrebovania

Búrlivé výšiny (Emily Brontë)

  • kniha: 15,10 €
  • adaptácia: Búrlivé výšiny (v kinách od 12. februára)

Príbeh začína, keď nový nájomník, pán Lockwood, sa zoznámi s rodinou Heathcliffa, tajomného a prísneho majiteľa Búrlivých výšin. Zvedavý na minulosť týchto ľudí, pán Lockwood si vypočuje príbeh miestnej slúžky, ktorá bola prítomná pri mnohých kľúčových udalostiach.

Slúžka príbeh o Heathcliffovi, sirotovi, ktorý bol prijatý do rodiny Earnshawovcov. S jeho dcérou Catherinou si vybudujú hlboký, vášnivý vzťah, ale kvôli spoločenským rozdielom a ambíciám sa ona nakoniec vydá za niekoho iného. Heathcliff, zlomený a ponížený, odchádza a vracia sa po niekoľkých rokoch. Bohatý a plný pomsty. Začne ničiť životy tých, ktorí mu ublížili.

Očakávané nové filmové spracovanie predstavuje Margot Robbie a Jacoba Elordiho v hlavnej úlohe. Trailer naznačuje, že sa máme na čo tešiť.

Martinus
Zdroj: Martinus

kniha Burlivé výšiny

Posledná šanca (Andy Weir)

  • kniha: 21,90 € 
  • adaptácia: Posledná šanca (v kinách od 19. marca)

Podľa knihy Andyho Weira vznikol aj rovnomenný film Marťan. Ďalšia z jeho kníh sa dostane na filmové plátna už v marci. Ryland je posledný preživší astronaut vesmírnej misie – nepamätá si detaily misie a ani vlastné meno. Ak neuspeje, bude to mať za následok koniec ľudstva i planéty Zem.

V epickom filmovom spracovaní sa predvedie Ryan Gosling v hlavnej úlohe.

Martinus
Zdroj: Martinus

kniha posledná šanca

Čarodejníkov synovec (C.S. Lewis)

  • kniha: 14,95 €
  • adaptácia: Narnia: The Magician's Nephew (v kinách v novembri, na Netflixe v decembri)

Kniha Čarodejníkov synovec je jednou z kníh v sérii Kroniky Narnie od C.S. Lewisa. Dielo je predpríbehom k prvým dvom knihám tejto série, ktoré sa odohrávajú v rozprávkovom svete Narnia. Digory a jeho kamarátka Polly Plummer sa nešťastnou náhodou dostanú do iných svetov pomocou mágie, ktorú vytvoril Digoryho strýko, čarodejník Andrew.

Ich prvou zastávkou je svet, kde sa zjaví neznáma krajina, ktorú neskôr nazvú Narnia. Je to svet, ktorý je na začiatku prázdny. Nechtiac v ňom oživia kráľovnú Jádis, ktorá dávno zabila všetko živé.

Filmová adaptácia sa práve natáča, režisérkou diela je Greta Gerwig. V hlavných úlohách sa predstavia Emma Mackey, Daniel Craig alebo Meryl Streep.

Martinus
Zdroj: Martinus
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Chronicles of Narnia (@narniaweb)

kniha Čarodejníkov synovec

Jeho a jej (Alice Feeney)

  • kniha (dostupná len v českom jazyku): 21,96 €
  • adaptácia: Netflix (8. januára) – His & Hers

Anna sa vrátila späť do svojho rodného mesta natočiť reportáž o vražde – na mieste zistí, že vyšetrovateľom vraždy je jej exmanžel a obeťou je kamarátka z detstva. Má tajomstvo a nie je jediná. Nenápadné mestečko sa stane terčom sériového vraha, ktorý sa rozhodol vydať sa po stopách minulosti.

Martinus
Zdroj: Martinus

Kniha Jeho a jej

Margo je švorc (Rufi Thorpe)

  • kniha (dostupná len v českom jazyku): 16 €
  • adaptácia: Apple TV (15. apríl)

Margot je dcéra bývalej servírky z Hooters a ex-wrestlera. Nečakane otehotnela so svojím učiteľom – navyše, je bez práce a hrozí jej, že príde o strechu nad hlavou. Zrazu dostane nápad: založí si OnlyFans. Zdanlivo kontroverzné témy však rozoberá s humorom. Kniha je ideálna pre milovníkov coming of age príbehov.

Martinus
Zdroj: Martinus
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Apple TV (@appletv)

Kniha Margo je švorc

Nevhodný návrh (Julia Quinn)

  • kniha: 12,90 €
  • adaptácia: Netflix (29. januára) – Bridgertonovci (4. séria)

Druhý najstarší brat Bridgertonovcov, Benedict, počas maškarného plesu zazrie ženu a nemôže na ňu prestať myslieť. Spoločenská sezóna začala a oči debutantiek sa upínajú na nezadaného Benedicta. On čaká na niekoho výnimočného – neznámu ženu z plesu, ktorá ho uchvátila. Hoci nevie, ako sa volá, a nevidel ani jej tvár.

Martinus
Zdroj: Martinus

Kniha Nevhodný návrh

Spasiteľ Duny

  • kniha: 14,20 €
  • adaptácia: Dune: Part Three (18. december)

Spasiteľ Duny od Franka Herberta je druhý diel legendárnej sci-fi ságy. Dej sleduje Paula Atreidesa už ako vládcu vesmíru, ktorý čelí dôsledkom vlastného vzostupu k moci. Z hrdinu sa stáva osamelý vládca, zvieraný proroctvami, politickými intrigami a vinou za krvavú vojnu vedenú v jeho mene. Príbeh sa viac než na akciu sústreďuje na vnútorné konflikty, morálne dilemy a cenu mesiášstva. Ide o temnejšie a filozofickejšie pokračovanie, ktoré spochybňuje predstavu spasiteľa ako jednoznačného hrdinu.

martinus
Zdroj: Martinus
Kniha Spasiteľ Duny

BONUSY 

Pomocníčka (Freida McFadden) 

  • kniha: 15,00 €
  • adaptácia: Pomocníčka (25. decembra 2025) – ešte v kinách

Do nášho zoznamu sme vybrali aj adaptáciu, ktorá mala premiéru tesne pred koncom minulého roka. Okamžite sa stala hitom a v kinách si ju stále môžeš pozrieť. Pomocníčka je psychologický triler, ktorý je plný zvratov a len tak ho nepustíš z rúk. Millie prijme prácu pomocníčky v luxusnom dome manželov Winchesterovcov. Spočiatku pôsobí všetko dokonale, no postupne si začína všímať zvláštne správanie pani domu a napätie medzi členmi rodiny. Millie sa nevedomky zamotá do siete klamstiev, manipulácie a tajomstiev, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť. Príbeh odhaľuje, že nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.

Martinus
Zdroj: Martinus

Kniha Pomocníčka

Päťhviezdičkový víkend (Elin Hilderbrand)

  • kniha: 17,89 €
  • adaptácia: seriál, očakávaný v 2026

Možno si pamätáš populárnu netflixovú minisériu Dokonalý pár, ktorá zvalcovala streaming v roku 2024. Ďalšia kniha od autorky Elin Hilderbrand sa dočká seriálového spracovania – očakávame ho tento rok, zatiaľ však nemá potvrdený dátum vydania. V hlavnej úlohe sa predvedie Jennifer Garner.

Hrdinkou diela je Hollis Shawová, ktorej idylický svet sa zrúti po náhlej smrti manžela pri autonehode. Hollis sa rozhodne usporiadať „päťhviezdičkový víkend“ na ostrove Nantucket a pozve štyri ženy z rôznych období svojho života, aby jej pomohli znova nájsť radosť zo života. Ich spoločný víkend však odhaľuje skryté rany, tajomstvá a osobné boje, ktoré každá z nich nesie. Kniha je o priateľstve, láske, sebapoznávaní a tom, ako nás vzťahy a minulosť formujú.

Martinus
Zdroj: Martinus
Kniha Päťhviezdičkový víkend
