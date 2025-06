Samsung sprístupňuje slávne obrazy z najznámejších svetových galérií. Podoba s originálom ti vyrazí dych

Samsung mení spôsob, akým konzumujeme umenie.

Naše vnímanie a spotreba umenia sa mení a vyvíja s každou generáciou, rovnako ako umenie samotné. Väčšina z nás si nikdy nebude môcť dovoliť vystavovať obrazy veľkých umelcov vo svojich obývačkách. To sa však už môže zmeniť.

Televízia už nemusí slúžiť len na binge watching seriálov, sledovanie správ alebo streamovanie videí. Môže dotvoriť atmosféru miestnosti a stať sa prvkom, ktorý upúta pozornosť.

Spoločnosť Samsung prišla s konceptom Samsung Art Store, ktorý premení televízor na galériu alebo konkrétne umelecké dielo. O tom, ako to celé funguje a prečo si zaslúži tvoju pozornosť, sme sa porozprávali so Sofiou Monteiro, produktovou manažérkou pre Samsung Art Store v Európe, na podujatí Samsung Home of Vision na Ibize.

Moderné technológie ovplyvnili spôsob, akým konzumujeme umenie

„Mladí ľudia sa začali oveľa viac venovať umeniu a zaujímať sa oň. Najmä generácia Z má veľké povedomie o umení. Prostredníctvom Instagramu a TikToku môžu nájsť expozície, o ktorých predtým nemali ani tušenia. Umenie sa dnes konzumuje na sociálnych sieťach. Pinterest je stále obrovská vec, pokiaľ ide o moodboardy a umenie. V poslednom čase sme zaznamenali aj hnutie experimentálneho umenia, s ktorým mladí ľudia komunikujú na sieťach,“ vysvetľuje Sofia.

Samsung sa svojím obchodom Samsung Art Store snaží osloviť aj publikum mileniálov, ktorí si začínajú kupovať svoje prvé bývanie. „Aj oni sa zaujímajú o umenie. Myslím si, že sa stávame mostom k demokratizácii umenia a jeho väčšej dostupnosti,“ dodáva Sofia.

Ako funguje obchod Samsung Art Store?

Umenie je tradične a exkluzívne určené pre zberateľov umenia, pretože jeho hodnota môže dosiahnuť milióny. Nie každý si dokáže vytvoriť osobný vzťah k umeleckému dielu, čo sa snaží Samsung Art Store zmeniť.

V obchode Samsung Art Store nájdeš diela svetoznámych aj začínajúcich umelcov. Obrazy si môžeš filtrovať podľa umeleckého štýlu, obdobia alebo podľa konkrétnych umelcov. Tiež si môžeš prezerať konkrétne zbierky svetových galérií, ako sú MOMA, MET a dokonca aj Národná galéria Praha.

„Spolupracujeme s galériami a inými inštitúciami v celej Európe a vo svete, ktoré majú obrovské katalógy. Snažíme sa čo najviac odrážať to, čo má inštitúcia vo svojom katalógu, a to prinášame do Art Store. Keď napríklad ideme do Victoria and Albert Museum v Londýne, vyberáme kvety a vzory, pretože tým sú známi. Tieto diela sú známe aj textilnému priemyslu a majú tam svoje meno. To je to, čo sa snažíme preniesť,“ komentuje Sofia Monteiro.



Sofia dodáva, že nedávno predstavili práce umelkyne Jen Stark. „Robí nástenné maľby a zároveň sa veľmi angažuje v komunite LGBTQ+. Celosvetovo sa k nám pridávajú aj partneri, ktorí poskytujú platformu pre začínajúcich umelcov, ako napríklad Art Life Matters, čo je agentúra, ktorá podporuje černošských umelcov na platforme.“





Samsung Art Store sa v celej Európe snaží pokryť čo najviac lokálnych území. „Jedným z príkladov je začlenenie Národnej galérie v Prahe. Prinášame miestnych rezidentných umelcov a galérie, takže používatelia môžu tieto diela vidieť na vlastné oči a vychutnať si ich na svojej obrazovke,“ komentuje Sofia.

Upozorňuje, že je však dobré si uvedomiť aj to, že umenie je svojím spôsobom globálne a líši sa od hovoreného jazyka, pretože ten je potrebné prekladať. Naopak, umenie je ľahšie zrozumiteľné, pretože sa neprekladá.

Sofia si vďaka svojej práci uvedomila, ako sú niektoré umelecké diela v skutočnosti v múzeách veľmi malé. „Ťažko sa na ne pozerá. Na sociálnych sieťach je trend videí Mony Lisy, kde je okolo veľa ľudí a obraz takmer nevidíte, pretože je tak ďaleko.“

Samsung Art Store umožňuje obraz priblížiť a oddialiť. Televízory, ktoré sú vybavené službou Samsung Art Store, dokážu zobrazovať umelecké diela veľmi detailne – vidíš ťahy štetca a vrstvenie farieb. Zväčšenie umeleckého diela ti tak pomôže vidieť viac detailov, ktoré by ti naživo mohli uniknúť. „Nemyslím si, že to nahrádza pôvodný a tradičný zážitok z umenia, ale myslím si, že to tento zážitok umocňuje,“ dopĺňa Sofia.

Televízor Samsung The Frame kombinuje funkciu televízora a dizajnovej nástennej maľby. Jeho hlavným lákadlom je, že vyzerá ako skutočný obraz v ráme a lepšie zapadá do interiéru. Modely od roku 2022 majú aj matný antireflexný displej, ktorý minimalizuje odrazy svetla a výrazne pripomína klasické plátno alebo obraz, na ktorom vidno aj ťahy štetca.

Ako si vyberajú obrazy používatelia a čo preferujú? „Všimli sme si, že naši používatelia sa veľmi zameriavajú na sezónnosť a náladu. Keď je vonku jeseň alebo keď sneží, chcú vidieť obrázky snehu. Personalizácie a nálady využívajú pomerne často,“ odpovedala Sofia.

Umelá inteligencia ako experiment

„Pokiaľ ide o obchod Samsung Art Store, umenie generované umelou inteligenciou sme nehodnotili ani neskúmali. Na našej platforme je len umenie generované ľuďmi. Máme však partnera, ktorý pracuje s umením generovaným umelou inteligenciou, s názvom Bright Moments. Ich umelci sa hrajú s umelou inteligenciou a generujú umenie prostredníctvom umelej inteligencie,“ objasňuje produktová manažérka.

Sofia si myslí, že AI môže byť skvelým experimentálnym nástrojom. „Nemyslím si, že to uberá na radosti z objavovania umeleckých diel vytvorených ľuďmi a historického významu, ktorý nesú. Myslím si, že existuje svet, v ktorom môže koexistovať umenie vytvorené človekom a umenie vytvorené umelou inteligenciou, kde jedno nahrádza druhé.“

Dodáva, že chápe aj frustráciu umelcov, ktorí pracovali naozaj tvrdo a obávajú sa, že ich umelá inteligencia tak trochu nahradí. „Môj názor je, že umenie bude vždy oceňované pre umelecké a ľudské prvky, ktoré sú s ním spojené.“