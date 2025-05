Nový film Karate Kid: Legenda žije prináša príbeh mladého Li Fonga, ktorý sa po presťahovaní do New Yorku musí postaviť šikane aj vlastnému strachu.

Na konci mája sa do kín dostane dlhoočakávaný návrat legendárnej bojovej série – Karate Kid: Legendy. Nový príbeh sleduje mladého Li Fonga, ktorý sa po presťahovaní z Pekingu do New Yorku snaží zorientovať v novom prostredí. Keď sa stane obeťou šikany, hľadá spôsob, ako si získať rešpekt a odvahu. Pomoc nachádza u ikonických postáv – Mr. Hana a Daniela LaRussa, ktorí ho učia spojiť kung-fu a karate.

Aj keď od prvého filmu ubehli štyri desaťročia, tvorcovia sa rozhodli držať klasického rukopisu, ktorý oslovil milióny divákov po celom svete. Nové spracovanie ponúka dynamické súboje, fyzicky náročné scény a emotívne momenty. Cieľom je zaujať nielen dlhoročných fanúšikov, ale aj mladú generáciu.

Režisér Jonathan Entwistle stavil na autentickosť. Od začiatku odmietal digitálne triky či zelené plátno. „Povedal som nášmu koordinátorovi kaskadérov Pengovi Zhangovi: Chcem, aby každý úder, každý kop bol reálny. To bola naša filozofia od prvého dňa,“ vysvetľuje Entwistle.

Film sa do slovenských kín dostane už 29. mája. Na plátne sa objaví legendárny Jackie Chan ako Mr. Han, Ralph Macchio ako Daniel LaRusso a Ben Wang, ktorý stvárni hlavného hrdinu Li Fonga.