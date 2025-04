Rapera Lil Uzi Verta odviezla sanitka z hotela. Skončil v nemocnici

Americký raper Lil Uzi Vert bol podľa viacerých zdrojov hospitalizovaný po tom, čo mu prišlo náhle zle počas jeho pobytu v hoteli na Manhattane. Incident sa odohral v pondelok popoludní, keď na tiesňovú linku dorazil hovor s prosbou o pomoc, informoval o tom ako prvý portál TMZ.

Lil Uzi Vert was reportedly rushed to the hospital yesterday after paramedics responded to an EMS call for a "sick person" at a hotel in Lower Manhattan.



TMZ reports, Lil Uzi was conscious when they brought him out and headed to the hospital and he was taken to the emergency… pic.twitter.com/sRTJNtWxpp