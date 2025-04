Designer Outlet Parndorf otvára nové značkové obchody. V extra zľavách nakúpiš aj počas Veľkej noci

Obľúbený outlet si pripravil pre nákupných maniakov ďalšie značkové obchody.

Ešte nemáš plány na veľkonočné sviatky? Blížiace sa dni sú ideálne na návštevu Designer Outlet Parndorf. Aj tí najmladší návštevníci sa môžu počas veľkonočných sviatkov tešiť na pestré zážitky.

Od 17. do 19. apríla sa v centre bude pohybovať veľkonočný zajačik, ktorý bude osobne rozdávať drobné darčeky a veľkonočné vajíčka. Jazda na obľúbenom ruskom kolese aj tým veľkým poskytne jedinečný výhľad na celý outlet.

Deti sa môžu tešiť na deň plný zážitkov v Dinolande, zatiaľ čo rodičia môžu relaxovať a nakupovať veľkonočné darčeky v našich obchodoch. Novinkou je, že deti teraz môžu v obľúbenom Dinolande oslavovať aj svoje narodeniny, v cene už od 20 eur za jedno dieťa.

· Predĺžené otváracie hodiny počas Veľkej noci: pondelok – streda od 9.00 do 20.00 h, štvrtok/piatok do 21.00 h, sobota do 18.00 h, na Veľký piatok 18. apríla otvorené tiež do 21.00 h.

· Veľkonočné prekvapenia v centre pre malých aj veľkých.

„Nudné veľkonočné dni? S nami nie. V Designer Outlet Parndorf sú veľkonočné nákupy veľkým zážitkom pre malých aj veľkých: veľkonočné prekvapenia od zajačika pre deti, nákupy v obľúbených dizajnérskych obchodoch za outletové ceny a objavovanie nových obchodov pre dospelých. Medzitým si vychutnajte príjemnú kávu alebo chutné občerstvenie v zóne food truckov a reštauráciách – a vychutnajte si výhľad až k Neziderskému jazeru z ruského kolesa,“

hovorí generálny riaditeľ Designer Outlet Parndorf Mario Schwann.

Dodáva: „Na všetko budete mať dostatok času – pretože počas Veľkej noci nechávame naše centrum otvorené v predĺženom čase, takže si môžete vychutnať nákupy až do neskorého večera. A môžete nás navštíviť aj bez auta, stačí využiť kyvadlovú dopravu.“

Nové obchody, obľúbené značky a veľkonočná atmosféra

V Designer Outlet Parndorf nájdeš viac ako 160 obchodov, ktoré ponúkajú širokú škálu značiek a produktov. Nové predajne otvorili značky Samsonite, Dr Martens a JOOP! Women. Milovníci sladkých špecialít si prídu na svoje v znovuotvorenom obchode Lindt, kde si môžeš kúpiť aj populárnu dubajskú čokoládu.

Originálne veľkonočné darčeky ponúkajú aj značky ako Michael Kors alebo Furla, štýlové doplnky do domácnosti a kuchyne nájdeš v Le Creuset či Villeroy & Boch. Kozmetické novinky môžeš vyskúšať v predajniach The Cosmetics Company a Rituals. Drobnosti aj pre tých najmenších naopak nájdeš v obchodoch Ravensburger alebo Playmobil a štýlovú detskú módu v Name it a Kids Around.

V obchodoch adidas, Arc'teryx, Nike, The North Face, Mammut alebo Jack Wolfskin nájdu všetko potrebné aj športoví nadšenci.

Ak sa nevieš rozhodnúť, čo kúpiť svojim milovaným, určite ich poteší darčeková karta, ktorú zakúpiš priamo v infocentre, alebo aj online v hodnote už od 5 eur. Designer Outlet Parndorf je navyše otvorený do 21.00 h aj na Veľký piatok 18. apríla, kedy sú prevádzky na Slovensku zatvorené.

Sviatočné chvíle môžeš vyplniť chutným obedom či kávou, v jednej z gastro prevádzok. Zdravé a chutné špeciality nájdeš v reštaurácii Lia's, obľúbené burgre si vychutnáš v Le Burger a rýchle občerstvenie či vegánska zmrzlina sa nachádza v zóne food truckov.

Pohodlne a rýchlo, s autom aj bez

Do Designer Outlet Parndorf sa teraz dostaneš ľahko aj bez auta. Milovníci nakupovania môžu využívať každú sobotu kyvadlovú dopravu z Bratislavy. Autobus z Bratislavy odchádza vždy v sobotu o 9:00 a 11:00 zo zastávky Nové SND. Spiatočný lístok si kúpiš za 9,99 eur.

V Designer Outlet Parndorf myslia aj na tých, ktorí sa rozhodnú pre návštevu autom – k dispozícii je bezplatné parkovanie počas celého dňa. Na svoje si prídu aj vodiči elektromobilov: so 100 nabíjacími stanicami ponúka centrum jeden z najväčších e-nabíjacích staníc v Rakúsku.