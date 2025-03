Absolventi IT sú vysoko žiadaní a majú nadštandardný plat. Pridaj sa k budúcim IT-čkárom a študuj na top fakulte na Slovensku

Nielenže získaš top IT vzdelanie, ale môžeš sa uplatniť kdekoľvek vo svete.

Zaujímajú ťa najmodernejšie digitálne technológie a rozmýšľaš nad svojou budúcnosťou po maturite? Budúcnosť je v IT, tak poď si ju naprogramovať tak, ako chceš. FIIT STU je miesto, kde sa tvoje sny o perfektnom študentskom živote a super práci po škole stanú skutočnosťou.

Absolventi majú po štúdiu vysoko nadštandardné ohodnotenie, sú žiadaní, majú flexibilný pracovný čas, cestujú po svete a dostávajú veľa iných benefitov, pretože svoj život naštartovali na jednej z top IT fakúlt na Slovensku.

Na FIIT STU nie je obyčajný žiaden deň, pretože každý je pre teba príležitosťou objavovať nové technológie, spoznávať zaujímavých ľudí a byť súčasťou high-tech budúcnosti. Už počas štúdia mnohí FIT-kári majú svoje zamestnanie, ktoré im dáva slobodu a samostatnosť. Ak ťa zaujali predchádzajúce riadky, Fakulta informatiky a informačných technológií STU môže byť pre teba jednou z najlepších možností štúdia po maturite.

Zdroj: fiit stu

Študuj veci, ktoré v živote využiješ

Digitálne technológie sú všade okolo nás, sú súčasťou našich každodenných životov a možno práve ty sa staneš expertom na najmodernejšie IT riešenia. Okrem toho získaš:

Top IT vzdelanie

FIIT STU je jedinou fakultou na Slovensku a v Česku, ktorá má študijné programy akreditované svetovo uznávanou Institution of Engineering and Technology (IET), rovnakú akreditáciu majú aj univerzity v Oxforde a Cambridge.

Prácu na reálnych zadaniach už počas štúdia

Zaujíma ťa umelá inteligencia, kyberbezpečnosť, kryptomeny, IoT, blockchain či vývoj softvéru? FIIT STU ti ponúka možnosť pracovať na cutting-edge projektoch a byť pri najnovších technologických trendoch.

Kontakty s medzinárodnou IT komunitou

Fakulta ťa pripojí ku globálnej IT komunite. Budeš mať možnosť spolupracovať s top odborníkmi zo Slovenska a zahraničia, budú ťa brať ako kolegu a odovzdávať ti svoje znalosti a skúsenosti. Pravidelné workshopy, semináre či prednášky.

Skvelé uplatnenie kdekoľvek vo svete

Vieš, že na Slovensku chýba už dnes 20 000 ITčkárov? Vo svete je to oveľa viac. Začínajúci ITčkár môže štartovať s platom 2200 eur a už počas štúdia je na tebe vybrať si, čo ťa baví a nadštandardne si zarobiť na svoj život.

Perfektnú komunitu ľudí na rovnakej vlne a networking

FIIT STU má jeden z najmodernejších priestorov na Slovensku, otvorený v roku 2013 s dôrazom na inovácie a technológie, plus majú špecializované laboratóriá a coworkingové priestory pre študentov. K tomu budeš mať skvelý študentský život na fakulte a najväčších internátoch na Slovensku v Mlynskej doline.

Bratislava = IT hub

V Bratislave majú svoje pobočky nadnárodné technologické spoločnosti ako Google, IBM, Microsoft, Dell či Accenture. Okrem toho tu nájdeš aj slovenské technologické špičky ako ESET, Sygic, Pixel Federation či Slido a je tu silná startupová scéna, ktorej môžeš byť súčasťou. Mnohí absolventi už ukázali, že nápady, ktoré sa rodili na FIIT STU, môžu uspieť aj na globálnom trhu.

Zdroj: fiit stu

Dekan FIIT STU, prof. Ivan Kotuliak, hovorí, prečo sú tak úspešní študenti, ktorí študujú na fakulte: „Máme špičkové zahraničné akreditácie, medzinárodné spolupráce, moderné high-tech priestory a vybavenie, špecialistov a expertov pedagógov, ale hlavne sme komunita skvelých ľudí, študentov aj učiteľov, ktorých IT baví a zaujíma. Pretože keď robíte to, čo vás baví a s ľuďmi, ktorí, poviem to po študentsky, majú vibe a sú chill, tak sa výsledky dostavia.”

V posledných dvoch rokoch napríklad získala fakulta aj prestížny grant od Massachusetts Institute of Technology v Spojených štátoch pre výskum umelej inteligencie v diagnostike mozgu a očí. Spoločný výskum začal v júni 2023 a finišuje teraz v roku 2025, pričom zahŕňa viacero zaujímavých aktivít, ako je spoločná vedecká publikácia, platforma pre mladých vedcov a verejnosť či výmena tímov medzi Slovenskom a USA – MIT v Bostone.

Zdroj: fiit stu

Tento rok má škola skvelú správu pre maturantov aj zo Slovenska, ktorí chcú študovať v medzinárodnom prostredí a rozmýšľajú kvôli tomu odísť do zahraničia. Viac ti o nej povie prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov doc. Lukáš Šoltés.

„Pre študentov, ktorí oceňujú medzinárodné prostredie štúdia, ako je to v zahraničí, otvárame kompletne anglický študijný program. Aby sme našim študentom ponúkli dynamické a obohacujúce prostredie so spolužiakmi z rôznych krajín sveta, s ktorými budú študovať celé štúdium v angličtine. Získajú špičkové vzdelanie s medzinárodne uznávaným titulom a akreditáciou IET, ktorá im otvára uplatnenie kdekoľvek vo svete,” vysvetľuje.