Tieto hračky sú zárukou nezabudnuteľnej (nielen) valentínskej noci.

Chceš si na Valentína dopriať poriadnu dávku potešenia alebo si okoreniť sex so svojou polovičkou? Vybrali sme pre teba niekoľko erotických pomôcok, ktoré rozhodne stoja za vyskúšanie. A my sme si istí, že pri vyskúšaní to nezostane.

Zabudni na prvoplánové vibrátory, ktoré už na prvý pohľad pôsobia zvláštne, v lepšom prípade komicky. V našom výbere nájdeš elegantné erotické hračky, minimalistické vibrátory či stimulátory klitorisu. Tak ktorá pomôcka poputuje do tvojho košíka?

Satisfyer Double FUN

Výber erotických hračiek otvárame párovým vibrátorom obľúbenej značky Satisfyer, ktorej hračky patria medzi top produkty na trhu. My sme si vybrali párový vibrátor Satisfyer Double FUN, ktorý prináša až 10 vibračných a pulzačných režimov.

Okrem toho iste oceníš (alebo tvoj partner) aj ovládanie na diaľku pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie Satisfyer. Vibrátor je vyrobený z chirurgického silikónu a určený je na vonkajšiu aj vnútornú stimuláciu, použiť ho samozrejme môžeš aj v sprche.

Zdroj: Notino / Satisfyer

Satisfyer Double WAND-ER

Pri značke Satisfyer ešte chvíľu zostaneme. Tentoraz ti do pozornosti dávame masážnu hlavicu, ktorá ťa prekvapí nielen svojím príjemným dizajnom. Multifunkčný vibračný masážny prístroj môžeš využiť v sprche, vo vani, v bazéne či vo vírivke.

Výrobca uvádza, že masážna hlavica uvoľňuje a regeneruje stuhnuté svaly, odbúrava stres a slúži na relaxáciu. A my nemôžeme nesúhlasiť. S touto elegantnou masážnou hlavicou sa v priebehu niekoľkých sekúnd dostaneš do absolútnej pohody. Samozrejme, použiť ju môžeš aj na klasickú masáž, no nebola by to škoda?

Zdroj: Notino / Satisfyer

Rosy Gold Vibrating Egg

Vibračné vajíčko Rosy Gold Vibrating Egg s diaľkovým ovládačom ťa zaujme na prvý pohľad. A prvé skúsenie. Vajíčko disponuje až 10 rôznymi vibračnými režimami, ktoré si samozrejme vychutnáš aj v sprche či vo vani.

Vďaka nenápadnému dizajnu a praktickej veľkosti si môžeš vajíčko zbaliť aj do kozmetickej taštičky, aby si ho mala vždy pri sebe.Táto erotická pomôcka je zabalená v elegantnom darčekovom balení, takže je skvelá aj ako valentínsky darček.

Zdroj: Notino / Rosy Gold

LoveBoxxx Solo Box Women

Nenechaj sa zmiasť názvom tejto krabice plnej erotických pomôcok, obsah si užiješ nielen sama, ale aj s partnerom. Sada obsahuje výber tých najobľúbenejších erotických pomôcok. Ak sa nevieš rozhodnúť, čo z nášho výberu vyskúšaš ako prvé, tento testovací box je tou správnou voľbou.

V sade nájdeš dildo, vibrátor, vibračné vajíčka a venušine guľôčky. Samozrejmosťou je aj elegantné vrecko na úschovu všetkých hračiek. Pri použití vajíčka a vibrátora si môžeš vybrať z niekoľkých vibračných režimov pre dokonalý zážitok.

Zdroj: Notino / LoveBoxxx

Womanizer Premium 2

Tentokrát tu pre teba máme tip na hračku z vyššej cenovej kategórie, nu ruku na srdce – niekoľkonásobný orgazmus krátko po sebe ti za to stojí, však? Značka Womanizer vyrába hračky, ktoré sú známe svojím prekvapivým výkonom a intenzitou. Tá sa postará o orgazmy (áno, priprav sa na viaceré), na ktoré len tak nezabudneš.

Stimulátor klitorisu Womanizer Premium 2 vyniká až 4 hodinami prevádzky, 14 úrovňami intenzity a funkciou autopilota, ktorý samovoľne strieda úrovne intenzity. Okrem toho je vybavený technológiou Pleasure Air, ktorá stimuluje klitoris bez priameho dotyku. V balení nájdeš aj náhradnú hlavicu s odlišným priemerom pre komfortné použitie.

Zdroj: Notino / Womanizer

Dream Toys Goddess Collection Zephyros

Ak si chceš dopriať dokonalé uspokojenie, vyskúšaj vibrátor so simultánnym stimulátorom klitorisu. Vibrátor Dream Toys Goddess Collection Zephyros disponuje dvoma výkonnými motormi, ktoré sa sústreďujú na bod G a zároveň dráždia klitoris.

Erotická hračka je vyrobená z kvalitného lekárskeho silikónu a jej minimalistický elegantný dizajn ťa ihneď očarí. To isté môžeme povedať o prijemnom balení, vďaka ktorému je vhodná aj ako darček.

Zdroj: Notino / Dream Toys

Satisfyer PRO 2 Modern Blossom

Táto rozkošná erotická hračka v tvare ruže nemôže v našom valentínskom výbere chýbať. Satisfyer PRO 2 Modern Blossom bezkontaktnú stimuláciu klitorisu tlakovými vlnami s technológiou Liquid Air, ktorá napodobňuje vzrušujúci pocit pulzujúceho prúdu vody.

Stimulátor klitorisu je vďaka svojim kompaktným rozmerom vhodný aj na cesty. Výrobca udáva, že tento ergonomicky tvarovaný simulátor s jednoduchým ovládaním je vhodný aj pre začiatočníčky, takže ak už dlhšie zvažuješ, že nejaký vyskúšaš, smelo do toho.

Zdroj: Notino / Satisfyer

BONUS: Satisfyer Endless Fun

Ako bonus sme sa do nášho výberu rozhodli pridať tento unisex vibrátor, ktorý je vhodný nielen pre ženy a páry, ale aj pre mužov. Elegantné, ergonomicky tvarované telo skrýva 3 výkonné motory a 10 vibračných režimov, ktoré sa dajú v pohyblivých častiach erotickej pomôcky spustiť nezávisle od seba.

Výrobca uvádza, že s touto pomôckou si užiješ viac ako 100 vibračných kombinácií a 29 možností, ako ju využiť. Viac ako 13 polôh si vychutnáš osamote, ďalších 11 môžeš skúšať so svojou polovičkou. Flexibilná otočná hlavica je zárukou dokonalého potešenia.

Zdroj: Notino / Satisfyer

💞 Stále nemáš plány na Valentína? Príď osláviť sviatok zamilovaných na našu Refresher Valentín Party, ktorá bude už 15. februára v klube Šafko. Bude to miesto plné lásky, flirtu, skvelej hudby a drinkov. Viac info sa dozvieš po kliknutí na odkaz nižšie.