Posledná významná prestavba sa uskutočnila v roku 1988.

Železnice na Slovensku a Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočkajú rekonštrukcie. Železnice sú totiž už dlhé roky zo strany štátu podfinancované, no v roku 2025 má ŽSR veľké plány.

Železnice Slovenskej republiky chystajú opravy koľajníc. Vyčleniť na to chcú trikrát viac ako minulý rok, informuje STVR. Pre cestujúcich to však znamená viac výluk, a tým pádom aj väčšie meškanie. Najväčšiu časť opravia z peňazí, ktoré sme získali od Európskej únie.

Pozornosť chcú zamerať aj na železničné stanice. Tá v Bratislave je v katastrofálnom stave a práve preto sa stala prioritou číslo 1. „Hlavná stanica je v roku 25 našou ústrednou témou, je to stanica hlavného mesta, a dnes vyzerá ako vyzerá,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako.

Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Do stanice plánujú investovať od 10 až do 20 miliónov eur. „Vo veľmi krátkom čase bude tá stanica vyzerať inak. Nie úplne inak, architektonicky bude viac-menej podobná ako je dnes, ale bude sa jednať najmä o vnútorné zmeny, bude tam viac reštaurácií, bude užívateľsky viac príjemná,“ dodal Sako.

Ako informoval portál YIMBA, ŽSR chce do opravy poškodených tratí investovať 50 miliónov eur ročne počas najbližších rokov, či to však bude stačiť, je otázne. Dokonca sa začalo hovoriť aj o výstavbe novej stanice, dočasne označovanej ako Bratislava – Západ, ktorá by mohla byť situovaná približne v oblasti Stupavy.

Okrem toho, že by mala slúžiť na zastavovanie vlakov, poskytne aj priestor na údržbu a upratovanie lokomotív. Tým sa má odľahčiť hlavná stanica, kde sa v súčasnosti tieto činnosti vykonávajú. Rýchlovlaky jazdiace na tejto trase budú zastavovať na oboch týchto miestach.