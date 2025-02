5 valentínskych outfitov, v ktorých zažiariš: Či už ideš na párty, alebo brunch, v tomto budeš neodolateľná

Len tak ľahko z teba nespustí oči.

Sviatok zamilovaných je za rohom, takže nastal čas začať premýšľať nad tým, čo si oblečieš na romantickú večeru, valentínsky večierok, do kina či na predĺžený víkend s tvojou polovičkou. Aby sme ti uľahčili prípravy, pripravili sme si pre teba 7 outfitov, v ktorých budeš naozaj hot. Nech už zvolíš ktorýkoľvek kúsok z nášho výberu, nielen tvoj partner z teba nebude vedieť spustiť oči.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Valentínska párty: Čierne kokteilové šaty

Náš výber otvárame elegantnými kokteilovými šatami, ktoré sa hodia na romantickú večeru, ale aj na párty do klubu. Sexy vykrojený chrbát je zárukou, že tvoj partner z teba nebude vedieť spustiť zrak. Obuť si môžeš napríklad tieto remienkové sandálky na podpätku, za ktoré zaplatíš necelých 30 €, prípadne tieto klasické lodičky ozdobené perličkami s mašličkou. K sviatočnému outfitu ti stačí už len malá čierna kabelka, napríklad táto.

Zdroj: About You / RÆRE by Lorena Rae, NEXT a Answear

Víkend na samote: Ružová mikina

Plánuješ stráviť Valentína zababušená do teplej deky a objatia tvojho partnera niekde na chate? Slávnostný outfit v tom prípade zrejme zostáva doma. Aj pohodlné kúsky však môžu mať nádych romantiky. Tento ružový sveter s červeným detailom je ako stvorený na romantický únik od každodenných dní. Doplniť ho môžeš napríklad pohodlnými voľnými džínsami. A keďže úspech je skrytý v detailoch, do košíka si nezabudni prihodiť ani tieto rozkošné ružové ponožky so srdiečkami.

Zdroj: About You / Nike, ONLY, EWERS, Mango

Náš TIP: Stále hľadáš romantické ubytko ideálne na romantický víkend? Tento útulný glamping v srdci Štiavnických hôr si zamiluješ.

Víkendový brunch: Kardigán s mašličkami

Nie je nič lepšie, než po romantickej noci vyraziť na poriadny brunch. Popíjať mimózu môžeš napríklad v romantickom kardigáne s mašličkami. K vlnenému svetríku sa budú hodiť klasické džínsy ako sú na obrázku. Nezabudni na pohodlnú obuv, napríklad klasické červené tenisky s logom Adidas.

Zdroj: Footshop / Adidas, Answear a About You / LEVI'S ®

Kino s kamarátkami: Tričko so srdiečkom

Bez ohľadu na to, či si single, alebo nie, romantické komédie s kamoškami nikdy neomrzia. Ak ťa aj tento rok čaká babská jazda, máme pre teba tip na perfektný valentínsky outfit. Základom je jednoduché biele tričko s veľkým červeným srdiečkom. Na vrch si môžeš prehodiť napríklad oversize sako, ktoré tvojmu outfitu dodá šmrnc. Výber topánok necháme na tebe. Siahnuť môžeš po minimalistických červených sambách.

Zdroj: Answear / Comme des Garçons PLAY, Adidas a About You / Bershka,

Párty s kamoškami: Ružový set

Čo by to bol za výber valentínskych outfitov, keby v ňom chýbalo niečo poriadne sladké a ružové? V tomto curíkovom saku budeš neprehliadnuteľná. K saku si môžeš obliecť široké nohavice rovnakej taktiež z dielne dizajnérky Mariny Hoermanseder. Ak si trúfaš pretancovať noc vo vysokých lodičkách, ružové topánky STEVE MADDEN budú dokonalé. Nezabudni ani na dlhý visiaci náhrdelník, ktorý sa perfektne hodí do hlbokého výstrihu saka.

Zdroj: About You / Hoermanseder, Steve Madden, & Other Stories

BONUS: Sexi zakončenie večera

Na našom zozname samozrejme nemôžu chýbať ani sexi kúsky určené len pre oči tvojho partnera. Hoci v tomto prípade nemôžeme hovoriť o kompletnou outfite, rozhodne by si si mala dať záležať. Nás zaujali napríklad tieto kúsky:

Zdroj: Answear / GOD SAVE QUEENS, Chantelle a About You / Hunkemöller, LASCANA

💞 Nezáleží na tom, či si single, alebo nie. Sviatok zamilovaných môžeš osláviť aj na našej Refresher Valentín Party už 15. februára v klube Šafko. Bude to miesto plné lásky, flirtu, skvelej hudby a drinkov. Viac info sa dozvieš po kliknutí na odkaz nižšie,