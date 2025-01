ChatGPT a ďalšie AI systémy spotrebúvajú obrovské množstvo vody, čo má vplyv na zásoby vody v oblastiach, ktoré čelia požiarom.

Najmenej 24 ľudí umrelo počas požiarov v Los Angeles, ktoré začali v utorok 7. januára. Je jasné, že z ničivých plameňov sa západné pobrežie Kalifornie bude dlho spamätávať a už teraz existujú dohady o tom, kto za touto katastrofou stojí.

Mnohí environmentalisti a aktivisti obviňujú rýchlo sa vyvíjajúce technológie, ktoré na svoju aktivitu vyžadujú obrovské množstvo vody a energie. „Muži, ktorí vytvárajú chatboty s umelou inteligenciou, si niekde vyberajú interiéry pre raketové lode, ktoré použijú, aby nechali Zem a nás všetkých zhorieť,“ napísal umelec a aktivista Matt Bernstein vo virálnom príspevku na Instagrame. „Jedno vyhľadávanie na ChatGPT spotrebuje 10x viac energie ako vyhľadávanie na Googli,“ dodal.

Dátové centrá, ktoré sú základom pre fungovanie umelej inteligencie, produkujú obrovské množstvo tepla. Aplikácie ako ChatGPT, ktoré spracúvajú veľké objemy údajov, majú dnes vysoké nároky na chladenie, čo vedie k značnej spotrebe vody. Tento proces môže spôsobiť vyčerpanie vodných zdrojov, najmä v oblastiach, ktoré už čelí suchu a požiarom, informuje Harper Macleod.

Aj keď sa môže zdať, že individuálne používanie ChatGPT nemá veľký vplyv na dopyt po vode, opak je pravdou. Zohľadnením obrovského množstva používateľov a generovaných dát prispievame k zvýšenému dopytu po vode, čo môže ovplyvniť schopnosť reagovať na klimatické katastrofy, ako sú napríklad požiare.

Ako uvádza portál HuffPost, v tejto situácii by bolo užitočné zvážiť obmedzenie používania AI v oblastiach s vysokým rizikom požiarov. Okrem toho, niektoré spoločnosti už skúmajú nové metódy chladenia, ako je ponorné chladenie alebo sa rozhodujú presúvať dátové centrá do chladnejších regiónov. Tieto opatrenia by mohli pomôcť zmierniť tlak na vodné zdroje.