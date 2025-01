Údajne zabil manželku, takmer aj syna a podpálil dom. Najznámejšia česká rodinná tragédia zostáva dodnes záhadou

Môže za smrť rodičov čiastočne ochrnutý Stanislav?

Je mrazivé ráno 13. februára 1968 a hasiči v Radotíně neďaleko Prahy odpočítavajú minúty do konca nočnej smeny. Náhle ich však prekvapí hlasné zvonenie, ktoré môže znamenať len jediné – niekde horí. Hasiči sú okamžite v pozore a rýchlo zamieria do obce Vonoklasy, kde ich už čakajú vydesení obyvatelia.

Práve tí nadránom nahlásili požiar, ktorý ničil rodinný dom manželov Jelínkovcov. Keď na miesto dorazili záchranné zložky, už pri bráne sa im naskytol desivý pohľad. To najhoršie ich však ešte len čakalo.

Po uhasení našli vyšetrovatelia v dome obhorené telo Marie Jelínkovej, ktorá zahynula ešte pred založením požiaru. Vyšetrovanie ukázalo, že príčinou smrti bolo tupé poranenie hlavy s následným zadusením masívne vdychovanou krvou. Mŕtva žena mala totiž prasknutú lebku. Jediným svedkom brutálnej vraždy mal byť budík položený na nočnom stolíku v spálni, ktorého ručičky sa zastavili o 3:25 hod. následkom roztaveného sklíčka.

Hasiči na mieste zistili, že požiar niekto založil úmyselne na niekoľkých miestach.

Zohavené telo ženy však nebolo jediné, ktoré vyšetrovatelia na mieste činu našli. Len pár metrov od domu sa nachádzala hlboká studňa. V nej plávalo bezvládne telo 57-ročného Stanislava Jelínka. Neskôr bola zistená aj rezná rana na ľavom zápästí s poškodením lakťovej tepny, ktorá bola spôsobená ostrým nástrojom.

Zavraždení manželia mali syna, Stanislava mladšieho, ktorý sa neskôr ráno našiel vysilený a zranený v susednej obci Černošice. Od detstva mal ochrnutú jednu ruku a nohu, čo mu znemožňovalo dlhú chôdzu, takže do vedľajšej obce sa musel po rodinnom masakri doplaziť.

Krátko po brutálnej vražde skončil Stanislav Jelínek mladší, vysokoškolsky vzdelaný fyzik, v psychiatrickej liečebni. Tam sa niekoľkokrát pokúsil spáchať samovraždu.

Obec Vonoklasy neďaleko Prahy pôsobí ako pokojná dedinka. V minulom storočí však zažila tragédiu, ktorá otriasla celým Československom. Ilustračná fotografia. Zdroj: Wikimedia Commmons / Aktron

Zvláštna rodina, zhodovali sa susedia

Jelínkovci nepatrili v obci Vonoklasy k obľúbeným rodinám a susedia im svoje antipatie dávali najavo nielen nepríjemnými pohľadmi. Podľa susedov boli Jelínkovci zvláštna rodina, ktorá sa uzavrela do seba a s nikým z okolia sa nestretávala. Stanislav Jelínek mal so susedmi viacnásobné spory, jeden z nich dokonca v minulosti vyústil do bitky.

Na zastávku, kde 7. novembra 1967 došlo k bitke medzi rodinou Jelínkovcov a dvoma susedmi, boli privolaní aj strážnici. Tí zo zásahu spísali záznam. „O 18:30 hod. bolo oznámené, že vo Vonoklasoch došlo k bitke pre staré susedské spory. Boli použité nože. Obaja Jelínkovci a Unger boli ťažko zranení, Jelínková a Košan boli ľahko zranení. Všetci boli prevezení do nemocnice."

Stanislav Jelínek spočiatku tvrdil, že páchateľom je niekto zo susedov, s ktorými rodina celé roky žila v nepriateľstve. Svoju výpoveď potom niekoľkokrát zmenil.

Práve susedské spory mali byť podľa Stanislava Jelínka mladšieho dôvodom, prečo neznámy páchateľ zavraždil jeho rodičov a pokúsil sa zabiť aj jeho. Svoje výpovede nakoniec Stanislav mladší viackrát zmenil. Najprv vyšetrovateľom nepriamo naznačoval, že by za dvojnásobnou vraždou mohli byť susedia, s ktorými sa v novembri predošlého roku pobili pri autobusovej zastávke. Podľa kriminalistov sa snažil príbeh vylíčiť tak, aby podozrenie nepadlo na otca a celkovo na rodinu, ale na cudzieho páchateľa.

Stanislav tvrdil, že sa mu podarilo utiecť po tom, ako ho páchateľ hodil do studne. Kriminalistom však nebolo jasné, ako mohol čiastočne ochrnutý muž vyliezť z vysokej studne a následne utiecť do susednej dediny.





Otcova depresia mala vyústiť vo vraždu

Po niekoľkých dňoch teda Stanislav svoju výpoveď zmenil. Vo vypočúvacej miestnosti uviedol, že otec mal mať depresie a strach. Príčinou mala byť podľa Stanislava susedská bitka, ku ktorej došlo na jeseň predchádzajúceho roku. Za bodnutie nožom Stanislava staršieho čakal súd a on sa mal báť, že ho rodina nepodrží.

Stanislav uviedol, že stav jeho otca sa neustále zhoršoval, návštevu lekára však odmietal. Jeho depresie mali podľa slov syna vyústiť v brutálnu vraždu a samovraždu. Už večer 12. februára mal mať Stanislav Jelínek starší zlú náladu, údajne nemal chuť do jedla a zdržiaval sa na prízemí.

Zhruba hodinu pred polnocou sa mala matka pobrať do spálne. Stanislav mladší pracoval vo svojej izbe, zo sústredenia ho okolo pol dvanástej vytrhli hlasné kroky. Po niekoľkých málo minútach začul najskôr zvuk podobný vŕzganiu postele a vzápätí na to hlasný výkrik svojej matky. Keď Stanislav našiel svoju matku v posteli mŕtvu, údajne omdlel.

Mohol v úzkej studni prebehnúť boj dvoch dospelých mužov? Ilustračná fotografia. Zdroj: Wikimedia Commmons / Shadster

Podľa svojich slov sa prebral v momente, ako ho vydesený otec šklbal za límec košele. „Tiež ťa tu nechám! Všetko musíme zničiť,“ kričal podľa výpovede Stanislava Jelínka mladšieho otec.

Nasledovať malo hysterické ničenie stromov v záhrade, po ktorom ho mal otec prinútiť, aby si vlastnými rukami spôsobil rezné zranenia a nakoniec skočil do studne. Studená voda ho mala prebrať k životu a mladý muž sa zo všetkých síl chcel dostať von. Po chvíli podľa jeho slov do studne skočil aj jeho otec, ktorý predtým založil požiar a sám si porezal zápästia.

V studni mal prebehnúť boj medzi synom a otcom. Otcovo telo po bitke bezvládne vyplávalo na povrch a syn sa z posledných síl vysúkal von. Následne zamieril do susednej dediny, kde ho ráno našli vyšetrovatelia.

S touto verziou sa kriminalisti nakoniec uspokojili a z vraždy bol obvinený Stanislav Jelínek starší, ktorý už bol po smrti. Prípad bol uzavretý.





Nové dôkazy ukázali na syna

S výsledkami sa však odmietala zmieriť rodina zavraždených manželov, pochybnosti o vine otca vzbudzovali aj trhliny v Stanislavovej verzii. Prípadu sa pred niekoľkými rokmi rozhodol venovať aj český novinár Jaroslav Mareš, ktorý oficiálnu verziu spochybnil. „Príbuzná rodiny mi sama povedala, že Stanislav to nebol, ale že rodičov zavraždil, ako ho ona nazvala, ten ,zmetek´,“ uviedol reportér v rozhovore pre Aktuálně.cz.

„Dokonca mi povedala, že Stanislav mladší jej naznačoval, že tetu už nikdy neuvidí. Že ona sama mu mala nevedomky napomáhať, aby ich dom mohol vyhorieť. Pomáhala mu nakladať nejakú slamu,“ dodal reportér, ktorý sa prípadu Studňa venoval niekoľko rokov.

Z vlastnej iniciatívy sa rozhodol urobiť niekoľko experimentov, ktoré ukázali, že v studni s priemerom osemdesiat centimetrov nemohol prebehnúť boj medzi dvoma dospelými mužmi.

Ďalšie pokusy ukázali, že človek, ktorý do úzkej studne padá ako druhý, zrazí toho prvého pod hladinu a okamžite ho usmrtí. Ak by bol Jelínek mladší v studni, musel do nej vliezť až po otcovi. Jeho zistenia preto opäť otvárajú otázku, kto v skutočnosti mohol za smrť manželov Jelínkovcov.

Jaroslav Mareš v rozhovore pre Aktuálně.cz tiež uviedol, že v spolupráci so psychiatričkou objavil staré vojenské záznamy, ktoré uvádzali, že Stanislav mladší nebol prijatý na vojnu. Dôvodom mala byť schizofrénia, ktorou Stanislav trpel. Nikdy sa však neliečil. Mohol mať muž so psychickými problémami podiel na vražde rodičov?

Stanislav Jelínek mladší sa už k prípadu vyjadriť nemôže. Vo veku 64 rokov zomrel v roku 2003 na následky mozgovej mŕtvice.