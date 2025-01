S foodblogerom Čoje Bratislava sme sa tentokrát vybrali do Viedne. A naša návšteva rozhodne stála za to.

Po ceste z viedenských vianočných trhov sme sa zastavili na vychýrenom kebabe Ferhat Döner, len pár krokov od hlavnej stanice Hauptbahnhof. Ak už teda prídeš do Viedne kvôli škole, práci, nákupom alebo sa tam zastavíš na výlet, návšteva tohto kebabu by rozhodne nemala chýbať v tvojom itinerári.



Čerstvé teľacie mäso, domáce pečivo, chutný dresing a veľký podiel zeleniny, to všetko ťa čaká na tomto výnimočnom mieste. Zaručene ťa však čaká aj dlhá rada, v ktorej si pár minút postojíš. A nie náhodou, na tento kebab sa očividne zastaví každý, kto má cestu okolo.



Tak čo, navštíviš tento kebab v novom roku aj ty?