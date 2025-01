Pri dramatickom rozvode s dedičom impéria vysúdila poriadny balík peňazí, no to sa potom zmenilo. S plastickými operáciami chcela docieliť vzhľad mačky.

Jocelyn Wildenstein, známa aj ako „catwoman", bola švajčiarsko-americká prominentka, ktorá sa preslávila najmä svojím extravagantným životným štýlom a drastickými plastickými operáciami. Aj keď to bolo z jej tváre jasné, všetky popierala. „Nikdy som nepodstúpila plastickú operáciu. Bojím sa toho, čo by sa mohlo stať. Nemám rada ani botox, moje telo naň nereaguje dobre,“ povedala pre The Sun. Verejnosti dokonca ukázala fotku z mladosti a tvrdila, že „mačacie kontúry“ zdedila po babičke. Odkiaľ získala také bohatstvo, a ako žila?

Milovala Afriku, drahé oblečenie a dravé šelmy. Potom, čo sa spoznala s bývalým manželom, dedičom impéria Alecom Wildensteinom, trávila všetok svoj čas na honosnom ranči v Keni. Neskôr sa presťahovali do New Yorku, kde bývali na tých najlukratívnejších adresách. Jocelyn podstúpila počas života sériu operácií, aby sa podobala veľkým mačkovitým šelmám, ktoré miloval aj Alec Wildenstein. Toho po niekoľkých rokoch manželstva prichytila v posteli s mladou ruskou modelkou, čím sa ich manželstvo skončilo. Odhalenie manželovej milenky bolo ako z klasickej filmovej drámy, čo pritiahlo pozornosť médií.

Koľko plastických operácií podstúpila, prečo si nechala zdeformovať tvár a koľko za to utratila peňazí? Čo na jej premenu hovoria odborníci, koľko peňazí vysúdila po rozvode, ako pokračoval Alecov vzťah vtedy s 21-ročnou modelkou a čo nasledovalo potom, ako ich prichytila? Prečo Jocelyn v roku 2018 vyhlásila bankrot?

Manželstvo s dedičom impéria

Bolo to v roku 1977, keď sa 31-ročná Jocelyn na Safari zamilovala do Aleca Wildensteina, dediča multimiliónového impéria. Alec, ktorý bol vtedy na prehliadke rodinného ranča s rozlohou 66 000 akrov, dvoma bazénmi, 55 umelými jazerami a 366 služobníkmi, ju okamžite očaril. Ich zoznámenie bolo veľmi vzrušujúce a na prvom rande padla aj prvá pusa. Jocelyn vyrastala vo Švajčiarsku, ako 20-ročná sa presťahovala do Paríža. Alec Wildenstein pochádzal z rodiny zberateľov umenia a odborníkov na konské dostihy.

V roku 1978 si povedali áno v Las Vegas. Po svadbe s Alecom jej život ovládol luxus a bohatstvo, narodili sa im dve deti. Jocelyn milovala módu, šperky a prepychový nábytok. Za jedny Chanel šaty utratila aj 350 000 dolárov, za šperky 10 miliónov dolárov.