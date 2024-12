Majka je trojnásobnou majsterkou vo futbalovom freestyle.

Mária pochádza zo stredného Slovenska, no vďaka jej vytrvalosti, usilovnosti a obrovskému talentu ju dnes pozná celá krajina. Vo svojich 21 rokoch sa môže pýšiť hneď trojnásobným titulom majsterky Slovenska vo futbalovom freestyle.

Čaro športu objavila ako malé dieťa, postupne si zamilovala túto pomerne novú disciplínu. Ako sama hovorí, futbalový freestyle je o kreativite a individuálnom prejave. „Som proste dievča s loptou,“ dodáva s úsmevom mladá futbalistka.

Prečo si vybrala práve freestyle futbal, existuje návod na úspech v tak mladom veku a ako jej AI pomáha zladiť veľké množstvo aktivít? Aj na to sme sa jej opýtali v našom rozhovore.

Víťazstvá mi priniesli nové príležitosti

Majka sa spočiatku venovala klasickému futbalu, neskôr si ju získal freestyle. „Klasický futbal je tímový šport, zameraný na tímovú stratégiu a výsledok. Naopak, freestyle futbal je viac o kreativite, individuálnom prejave a osobitom štýle," odpovedala na otázku, aký je rozdiel medzi klasickým a freestyle futbalom.

Majka sa do tohto športu totálne zamilovala a tréningom venovala hodiny denne. „Mojím vzorom je jednoznačne Neymar. Inšpiruje ma nielen svojimi výkonmi, ale aj prístupom k tréningu a životu,“ dodala Majka, ktorá si napriek láske k freestylu rada odskočí aj ku klasickému futbalu. Baví ju totiž aj tímová hra.

Krátko po dovŕšení dvadsiatky si na poličku v detskej izbe zanietená futbalistka postavila nie jednu, ale hneď tri zlaté poháre z Majstrovstiev Slovenska vo futbalovom freestyle. Mladá športovkyňa neskrýva hrdosť, ale nestráca ani pokoru.

Víťazstvá mi priniesli nové príležitosti – spolupráce, možnosť cestovať a vystupovať na veľkých podujatiach.

„Som hrdá, že som dokázala od svojich 18 rokov získať hneď tri tituly a stať sa tak celkovým majstrom Slovenska, teda aj medzi mužmi. Zmenilo sa toho veľa, ale v každej etape svojho života sa chcem držať pri zemi a viesť normálny život,“ uviedla Majka.

Práve vďaka jej športovým úspechom si ju začali všímať aj známe značky, ktoré jej ponúkli spolupráce. Majka sa totiž venuje aj tvorbe na sociálnych sieťach, kde ju sleduje viac než 400-tisíc ľudí. Vo svojich videách prezentuje rôzne futbalové triky, jedno z nich má dokonca viac než 22 miliónov videní.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mária Hutirová (@majkafreestyle)

Umelá inteligencia mi pomáha navrhovať tréningy

Spočiatku Majka trénovala aj 5 hodín denne, dnes trénuje zhruba hodinu až dve. Popri skúšaní nových trikov sa venuje aj kondičnému behu. „Tréningy zahŕňajú techniku, kreativitu a kondičnú prípravu. Snažím sa byť efektívna, aby som pokryla všetky oblasti,“ vysvetlila a dodala, že jej pomáha aj umelá inteligencia.

AI mi pomáha analyzovať pohyby cez video funkcie, ktoré navrhujú zlepšenia techniky. Okrem toho využívam nástroje na plánovanie tréningov a regeneráciu.

Majka vysvetlila, že najčastejšie používa funkcie na analýzu pohybu a zostavovanie tréningových plánov, ktoré jej pomáhajú zefektívniť tréningový proces. Umelú inteligenciu samozrejme využíva aj na prácu na sociálnych sieťach.

„Ako influencerka umelú inteligenciu využívam pri tvorbe obsahu – od textov cez grafiky až po spracovanie vizuálov. Je to veľký pomocník aj pri plánovaní a organizácii času,“ priblížila Majka, ktorá musí zosúladiť množstvo aktivít a práve AI jej v mnohom pomáha. Zároveň jej šetrí veľa času. „Denne mi Samsung Galaxy AI dokáže ušetriť aj hodinu času.“

„Pri každodenných aktivitách, ako je hľadanie rôznych produktov, oblečenia, futbalových lôpt alebo vecí na tréning, mi fakt dosť pomáha vyhľadávanie cez Circle to Search. Je to naozaj jednoduché a všetko, čo potrebujem vedieť – kde niečo predávajú alebo ako sa to volá – zistím v pár sekundách. Už nemusím tráviť hodiny hľadaním ako predtým, keď ešte nebola AI,“ hovorí Majka o využívaní funkcie Circle to Search.

Ďalší užitočný nástroj, ktorý využíva Majka, je Asistent pre fotografie. Používa ho na profesionálnu úpravu krivo odfotených fotografií. „Stačí pár sekúnd a fotka je perfektne vyrovnaná, čo mi ušetrí čas a nervy pri editovaní. Vďaka tomu môžem fotku hneď uploadnúť na Instagram bez toho, aby som musela tráviť dlhý čas úpravami. Je to skvelý nástroj, ktorý mi uľahčuje prípravu obsahu na sociálne siete.“





„Nástroj mi pomáha lepšie vyjadriť myšlienky a zaujať publikum. Na podujatí UEFA futbalu v španielskom Bilbao som zažila neuveriteľnú atmosféru. Vďaka Samsung Galaxy AI Spisovateľ som mohla rýchlo vytvoriť text, ktorý spojil moje pocity, futbalovú vášeň a jedinečnosť miesta,“ vysvetľuje Majka.



Ďalším dôležitým pomocníkom, po ktorom Majka často siaha, je Asistent fotografií. Stačí pár jednoduchých klikov a Majkine fotky sú presne podľa jej predstáv. „Asistent pre fotografie mi pomáha zvyšovať kvalitu obsahu a najmä šetrí môj čas.“



V škole a na cestách Majka využíva nástroj Circle to Search, ktorý jej umožňuje vygoogliť si čokoľvek, čo je práve zobrazené na displeji, pomocou jediného zakrúžkovania prstom alebo perom S pen. „Počas UEFA v Bilbao ma zaujala moderná architektúra San Mamés. Pomocou fotoaparátu som odfotila časť štadióna, spustila Circle the Search a za pár sekúnd som sa dozvedela zaujímavé informácie o tomto štadióne.“ 📌Medzi Majkine najobľúbenejšie AI nástroje patrí Textový asistent, ktorý je súčasťou Galaxy Z Flip6 vybaveným množstvom AI asistentov. Tento nástroj pomáha Majke vytvárať pútavé texty na sociálne siete a zároveň jej umožňuje vyjadriť myšlienky vo vhodnom tóne a štýle.„Nástroj mi pomáha lepšie vyjadriť myšlienky a zaujať publikum. Na podujatí UEFA futbalu v španielskom Bilbao som zažila neuveriteľnú atmosféru. Vďaka Samsung Galaxy AI Spisovateľ som mohla rýchlo vytvoriť text, ktorý spojil moje pocity, futbalovú vášeň a jedinečnosť miesta,“ vysvetľuje Majka.Ďalším dôležitým pomocníkom, po ktorom Majka často siaha, je Asistent fotografií. Stačí pár jednoduchých klikov a Majkine fotky sú presne podľa jej predstáv. „Asistent pre fotografie mi pomáha zvyšovať kvalitu obsahu a najmä šetrí môj čas.“V škole a na cestách Majka využíva nástroj Circle to Search, ktorý jej umožňuje vygoogliť si čokoľvek, čo je práve zobrazené na displeji, pomocou jediného zakrúžkovania prstom alebo perom S pen. „Počas UEFA v Bilbao ma zaujala moderná architektúra San Mamés. Pomocou fotoaparátu som odfotila časť štadióna, spustila Circle the Search a za pár sekúnd som sa dozvedela zaujímavé informácie o tomto štadióne.“

Zdroj: Samsung

Ľudia sú prekvapení, že dokážem zladiť toľko aktivít

Práve čas je niečo, čoho Majka rozhodne nemá nazvyš. Preto oceňuje akýkoľvek nástroj, ktorý jej s úsporou času dokáže pomôcť. Majka sa totiž popri športe a sociálnych sieťach venuje aj štúdiu. „Aktuálne študujem cestovný ruch. Primárne sa chcem venovať športu, no vzdelanie je podľa môjho názoru dôležité. Je to akýsi plán B,“ popísala Majka.

Technológie sú pre mňa neoddeliteľnou súčasťou života. Najviac si cením tie, ktoré mi pomáhajú napredovať.

Umelú inteligenciu berie na pomoc aj pri štúdiu. Dopustiť nedá predovšetkým na Galaxy AI sumarizovanie textu. „Tento super nástroj mi pomáha so spracovaním poznámok. Ďalšie AI funkcie využívam na hľadanie zdrojov a plánovanie štúdia. Namiesto trávenia hodín hľadaním informácií, mi AI rýchlo nájde všetko, čo potrebujem. Aj pri organizovaní času je super – nastavím si pripomienky, a mám prehľad, čo všetko musím stihnúť. Takto sa viem lepšie sústrediť a byť produktívnejšia.“



Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mária Hutirová (@majkafreestyle)

Tvrdá práca, pravidelnosť a odhodlanie – to sú podľa Majky základné esencie úspechu a splnených snov. Okrem toho je pre ňu dôležitá aj podpora od najbližšieho okolia, ktoré jej verilo aj v náročných momentoch. Práve vďaka vnútornému odhodlaniu a podpore rodiny prekonala aj pochybnosti.

„Veľakrát som sa stretla aj s negatívnymi ohlasmi. Ľudia vraveli, že toto nikdy nedám, že nikdy nebudem taká dobrá, aby som vyhrala. Ale ja som presne vedela, čo je môj sen a šla som si za tým.“

Z milovníčky futbalu sa tak postupne stala trojnásobná majsterka a úspešná influencerka, ktorá má státisíce sledovateľov. Dá sa podľa nej uživiť aj sociálnymi sieťami? „Všetko sa dá. Dôležité je, koľko úsilia tomu človek venuje,“ myslí si.