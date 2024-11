KFC vyzýva mužov k návšteve urológa a pridáva im omáčku zdarma. Pridalo sa k hnutiu Movember

Táto akcia platí vo všetkých reštauráciách KFC na Slovensku.

Máš fúzy? Tak príď do KFC. Tento svetoznámy predajca rýchleho občerstvenia totiž podporil globálnu kampaň Movember. Všetci muži s fúzmi, ktorí navštívia ktorúkoľvek reštauráciu KFC na Slovensku, budú upozornení na potrebu absolvovania preventívnej prehliadky u urológa. K svojej objednávke zároveň dostanú omáčku navyše.

KFC realizuje túto osvetovú kampaň, ktorej súčasťou je aj spomínaný benefit pre všetkých mužov s fúzmi, od piatka 22. 11. 2024 do nedele 24. 11. 2024 vo všetkých KFC reštauráciách na Slovensku.

„Spoločnosť KFC je celosvetová značka a to nesie so sebou veľkú mieru zodpovednosti. Preto sa nevyhýbame ani citlivým témam, medzi ktoré nepochybne patrí aj zvyšovanie povedomia o rakovine prostaty, rakovine semenníkov a celkovom duševnom zdraví mužov. Preto sme sa tento rok pridali k podpore globálnej kampane známej ako Movember. Tá sa totiž za ostatné roky stala symbolom boja za zdravie mužov,“ vysvetlila head of marketing a supply chain pre KFC Rakúsko & Slovensko zo spoločnosti Queensway, Agnieszka Imsirovic.

Spoločnosť sa rozhodla na túto vážnu tému upozorniť celkom netradične. Okrem informačného materiálu o potrebe preventívnych prehliadok u urológa dostanú muži s fúzmi k svojej objednávke aj omáčku navyše.

„Symbolom Movembra sú totiž fúzy. Fúzatí muži však majú problém s tým, že sa im na nich zachytávajú zvyšky omáčky. Preto sme sa rozhodli dať všetkým našim mužským zákazníkom s fúzmi k ich objednávke jednu omáčku navyše. Objektívne jej totiž potrebujú viac,“ vtipne zdôvodnil Jozef Hipp, brand manager pre KFC Rakúsko & Slovensko zo spoločnosti Queensway.

Podpora „Movembra“ ako mesiaca povedomia o rakovine prostaty nie je jedinou iniciatívou, ku ktorej sa táto svetoznáma spoločnosť pridala. V novembri už podporila napríklad aj symbolický deň upozorňujúci na platovú diskrimináciu žien, tzv. Equal Pay Day (Deň rovnosti v odmeňovaní). Pri tejto príležitosti zmenila na jeden deň svoje logo, ktoré používa už 80 rokov. Špeciálne upravené logo obsahovalo ženskú tvár, ktorá vychádzala z čŕt známej postavy KFC – Colonela Sandersa.