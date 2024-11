Denisa z českého Bachelora priznala, že sa živila pornom. Poslednú scénu natočila pred dvomi rokmi

O jej minulosti sa vraj dozvieme v ďalších dieloch šou.

Pred pár dňami sme ťa informovali o špekuláciách, ktoré sa začali šíriť o účastníčke z českej adaptácie Ruže pre nevestu. Po odvysielaní prvej epizódy fanúšikovia zistili, že ide o bývalú pornoherečku. Teraz Denisa prvýkrát informácie o svojej minulosti potvrdila.

V šou The Bachelor blondínka vystupuje ako podnikateľka s nehnuteľnosťami. Viacerí však odhalili, že kedysi točila filmy pre dospelých pod pseudonymom Lucky Bee. K svojej minulosti sa Denisa rozhodla vyjadriť na Instagrame.

„Áno, som bývalá herečka filmov pre dospelých a svoju poslednú scénu som natočila pred dvomi rokmi,“ priznala. Podľa jej slov následne zmenila svoj vzhľad. Podstúpila odstránenie tetovaní, plastiku pŕs a skrátila si vlasy.

„Dva roky sa živím ako podnikateľka a myslím si, že veľmi úspešná. Viem, že minulosť sa už zmeniť nedá, dá sa z nej len poučiť,“ objasňuje, čomu sa venuje dnes. Za svoju minulosť sa vraj nehanbí, no kriticky sa vyjadrila k médiám, ktoré o nej údajne šíria lži.

„Všetky podklady k článkom, ktoré o mne píšu tie šialené veci, má už môj advokát. Mňa by nenaštvalo, keby napísali pravdu, za svoju minulosť sa nehanbím, ale aby všade boli len nepravdy, to je des. Samozrejme, všetko sa dozviete v ďalších dieloch. A možno raz aj prečo to všetko celé začalo,“ odkázala. Naznačila pritom, že svoju minulosť v šou preberie aj so ženíchom Janom.