Môže víťazstvo Trumpa oneskoriť vydanie GTA 6? Výsledok amerických volieb znepokojil gamerov

Prečo by Trumpovo víťazstvo mohlo ovplyvniť vydanie GTA 6?

Donald Trump vyhral americké prezidentské voľby už po druhýkrát a svet obletela vlna zmiešaných reakcií. Nečakane to však môže ovplyvniť aj fanúšikov hernej série Grand Theft Auto, ktorí si spomenuli na starý výrok jedného z tvorcov hry zo štúdia Rockstar Games.

In 2018, Rockstar founder Dan Houser said they were ‘thankful’ they didn’t release GTA 6 while Trump was president.



Trump is now back just a year before the GTA 6 launch. pic.twitter.com/z4jnolzJ4Y — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 6, 2024

Dan Houser zo spoločnosti Rockstar Games, ktorá tvorí hru GTA, sa v roku 2018 vyjadril, že je vďačný, že sa GTA 6 nespustí počas toho, keď je Donald Trump vo funkcii prezidenta. Dôvodom je, že Trumpova rozdeľujúca politika a kontroverzné výroky by mohli sťažiť prijatie kritiky americkej kultúry a politickej satiry, ktorá je v GTA bežná. Bez politicky napätej atmosféry si hra môže nájsť širšie publikum a menej kontroverzií.

„Vôbec nie je jasné, čo by sme s tým spravili, nieto ako by ľudí rozrušilo, čo sme urobili,“ povedal. „Intenzívna liberálna progresia aj intenzívny konzervativizmus sú veľmi militantné a veľmi nahnevané. Je to strašidelné a zároveň zvláštne, a občas obe strany sklznú k absurdnosti. Preto je ťažké robiť satiru. Niektoré veci už prekračujú hranice satiry. Boli by zastarané do dvoch minút, všetko sa mení tak rýchlo,“ povedal Houser pre GQ.

No way we literally got Trump in the office again before GTA 6 pic.twitter.com/pwAaIZq7R1 — KINGJulien (@KINGJulien15x) November 6, 2024

GTA 6 sa odohráva v štáte Leonida, ktorý je inšpirovaný Floridou, kde má Trump silný politický vplyv. Vzhľadom na dlhoročnú výrobu mohli byť do hry zahrnuté satirické prvky parodujúce Trumpa, čo môže byť teraz komplikované, keď je znovu prezidentom. Prvý trailer hry však ukazuje, že sa hra zamerala najmä na paródiu „Florida Man“ a absurdné miestne udalosti.

Hra má údajne vyjsť na jeseň 2025 a zatiaľčo niektorí fanúšikovia nepochybujú, že Rockstar termín dodrží, iní žartujú, že hra vyjde až v roku 2029.