Austrálska „Bába pod kořenem?“ Žena bola zakliesnená medzi skalami z bizarneho dôvodu

Prípad v austrálskom údolí Hunter Valley prekvapil aj zasahujúcich záchranárov.

Záchranná služba Nového Južného Walesu zverejnila fotografie uviaznutej ženy medzi skalami. Zábery sú na prvý pohľad pomerne znepokojujúce, avšak dôvod, pre ktorý tam skončila, je pomerne vtipný - spadnutý telefón.

Iba 23-ročnej žene spadol do trhliny medzi skaly telefón. Keď sa ho pokúšala zobrať, uviazla tam aj ona. Musela k nej byť privolaná záchranná služba, ktorá sa ju v spolupráci s policajtmi, záchranármi, hasičmi a dobrovoľníkmi pokúšala nasledujúcich sedem hodín vyslobodiť.

Podľa vlastných slov špecialistu záchrannej služby Nového Južného Walesu, Petera Wattsa, museli záchranári odstrániť až šesť balvanov, aby sa k nej dostali. Ešte sa vraj on ani jeho tím s niečím podobným nestretli, povedal pre CNN.

Tento prípad by sme kľudne mohli priradiť do kategórie k príbehu „Bába pod kořenem.“ Žena v Česku uviazla medzi koreňmi stromu počas noci a nedokázala sa spod nich vyslobodiť. Zachránili ju až nad ránom jej priatelia. Dnes už legendárny príbeh mieri do kín.