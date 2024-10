Byť na rodičovskej dovolenke prináša veľa povinností a starostí, no to neznamená, že tvoja kariéra musí stáť na mieste. So špeciálnym programom ParentsHub zostaneš v pracovnom svete aj počas rodičovskej dovolenky.

To, že sa vrátiš späť do práce, je celkom bežné. Podľa štúdií sa viac ako 50 % žien hneď po materskej dovolenke, často aj oveľa skôr, vracia späť do zamestnania. Dôvody sú rôzne od finančných potrieb až po túžbu udržať si kariérny rozvoj.

Na úrovni EÚ však stále platí, že miera otcov na rodičovskej dovolenke je nízka. Podľa výskumu organizácie RAND, jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú čerpanie tejto dovolenky, sú kultúrne normy, nízka kompenzácia a nepružné pracovné podmienky.

Práca na part time, rozvoj nových skillov a kariérny rast ? Všetko sa dá, aj keď si obdivuhodným rodičom na full time. ParentsHub ti v tomto smere dáva príležitosť pokračovať bez prerušenia.

S ParentsHub sa o kariéru báť nemusíš ani počas rodičovskej

Počas rodičovskej dovolenky ľudia často strácajú kontakt s firmou a pracovnými výzvami. Štatistiky ukazujú, že takmer 76 % rodičov má obavy, že ich profesionálne zručnosti počas dlhej pauzy zastarávajú.

Tieto obavy súvisia s rýchlo sa meniacim pracovným prostredím a potrebou neustáleho vzdelávania a prispôsobovania sa novým technológiám, čo je najmä aktuálne v oblastiach ako IT, dátová analýza alebo marketing. Buď výnimkou s ParentsHub, ktorý ti umožní pracovať 10 hodín týždenne, aby si si udržal svoje zručnosti a zároveň sa stále rozvíjal.



Ak pracuješ napríklad v IT, dátovej analýze, marketingu alebo HR, tento program ti umožní pokračovať v tvojich záľubách a udržať si dynamiku kariérneho rozvoja. Návrat do práce tak nebude skok do neznáma, ale plynulé plávanie v známych vodách.

Zdroj: Telekom

ParentsHub ti ponúka:



Flexibilitu: Práca na pár hodín týždenne ti dáva možnosť zladiť všetko, čo je dôležité.

Rozvoj zručností: Udržíš si odborné znalosti a naučíš sa nové skilly najmä v oblastiach IT a dátovej analýzy, kde sa predpokladá, že dopyt po špecializovaných zručnostiach bude rásť o 28 % do roku 2030.

Efektivitu: Zamestnanci, ktorí zvládajú viac úloh naraz, často preukazujú vyššiu efektivitu. Rodičia dokážu vďaka efektívnemu manažmentu času byť rovnako, ak nie viac produktívni ako ostatní kolegovia.

Kto povedal, že musíš riešiť iba mliečko a plienky?

V Telekome máš s ParentsHubom slobodu pracovať vtedy, keď ti to najviac vyhovuje, a navyše odkiaľkoľvek. Či už je to z domu, parku alebo dokonca počas kočíkovania. Stačí sa pripojiť na meeting a vybaviť, čo je treba. Moderné technológie ti umožnia byť online a produktívny kedykoľvek a kdekoľvek.

Ďalšou z vecí, na ktoré sa kladie veľký dôraz, je udržať rodičov v kontakte. Cez firemné eventy, školenia a pravidelné newslettery budeš stále vedieť, čo sa deje. Ak budeš chcieť, môžeš sa zúčastniť rôznych školení a zlepšovať svoje schopnosti, aby tvoj návrat do plného pracovného tempa bol čo najjednoduchší.

Zdroj: Telekom

Telekom dáva šancu aj single rodičom

Možno si sa stretol s tým, že niektoré firmy majú obavy zamestnávať slobodné mamičky či živiteľov jednorodičovských rodín, ktorí na deti zostali sami. Dôvody? Choré deti, nečakané výpadky, presúvanie práce na iných zamestnancov a podobne.

Telekom tieto stereotypy búra a dáva šancu slobodným mamičkám aj jednorodičom. Práve tí sú totiž často najspoľahlivejší zamestnanci, a práve vďaka ich schopnosti manažovať si čas dokážu byť rovnako efektívni, ak nie efektívnejší ako ostatní kolegovia.

Rodičovstvo a kariéra sa s ParentsHub výborne dopĺňajú. Program ti umožní udržať pracovný rytmus a hladko sa vrátiť do zamestnania bez zbytočného stresu. Takže, ak hľadáš spôsob, ako si udržať kariérny drive aj počas rodičovskej (ne)dovolenky, v Telekome nájdeš všetko, čo potrebuješ.