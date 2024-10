Tesla predstavila novinky: Samojazdiaci Cybercab a mikrobus Robovan, ktorý prevezie až 20 ľudí

Vo štvrtok večer sa v hollywoodskom štúdiu Warner Bros predstavovali novinky z dielne Tesly. Generálny riaditeľ Elon Musk prezentoval dlho očakávaný „Cybercab,“ ide o robotaxi, riadené umelou inteligenciou. Na evente mali diváci tiež možnosť prvýkrát vidieť autonómny minibus Robovan, ktorý bude schopný previezť až 20 ľudí.

Cybercab je nízke dvojmiestne kupé bez volantu a pedálov. Musk naznačil, že by sa mali začať vyrábať v roku 2026. Nezabudol však upozorniť ľudí na jeho veľmi optimistické predpovede, ktoré sa nie vždy stihnú naplniť.

Cena tohto vozidla má byť necelých 30-tisíc amerických dolárov (27-tisíc eur). Softvér, ktorý sa využíva na autonómnu jazdu bez nutnosti zásahov človeka, sa najprv dostane na cesty v Texase a Kalifornii na budúci rok v súčasných vozidlách Modelu 3 a Modelu Y.

Robovan seats 20 & can be adapted to commercial or personal use – school bus, RV, cargo pic.twitter.com/CtjEfcaoHI