Denník princeznej je späť. Na koho z pôvodného obsadenia sa môžeš v tretej časti tešiť?

Zatiaľ nie je jasné, kedy sa presne vrátime do Genovie. Všetci však vieme, že kráľovná (alebo film o nej) nikdy nemešká.

Denník princeznej sa dočká svojej tretej časti. Podľa Variety bude pokračovanie režírovať Adele Lim, ktorá stojí za filmami, ako Šialene bohatí Ázijci a Dievčatá na tripe.

„Ako zarytá fanúšička pôvodných Denníkov princeznej som nadšená, že sa môžem podieľať na tretej časti tejto obľúbenej série,“ uviedla vo vyhlásení. „Teším sa, že spolu s divákmi na celom svete budeme oslavovať ženskú silu, radosť a mentorovanie,“ dodala.

Svoj návrat do role potvrdila Anne Hathaway. Je teda jasné, že Mia Thermopolis sa vo filme objaví vo svojom pôvodnom stvárnení. To však neplatí o jej starej mame. Na veľké sklamanie fanúšikov Julie Andrews svoj návrat do role odmietla. „Myslím, že vieme, že to asi nebude možné,“ povedala v rozhovore pre Access Hollywood. „Hovorili sme o tom veľmi krátko po tom, ako vyšiel film číslo dva, ale koľko rokov už to je? A nie som si istá, ako by to vyzeralo,“ dodala.

Jej návrat však nie je úplne stratený. „Ak by sme mohli nejakým spôsobom zapojiť Julie Andrews, myslím, že by to fungovalo,“ povedala Anne Hathaway v rozhovore pre Entertainment Tonight. Tá o tom, že by sa držiteľka Oscara na plátna nevrátila, nechce ani počuť. „Jednoducho pôjdeme tam, kde sa bude nachádzať, dáme za ňu zelené plátno a urobíme to“.

Do úlohy by sa mohol vrátiť aj Chris Pine. Keď sa ho v roku 2016 pýtali, či by chcel, aby sa Denník princeznej vrátil, odpovedal: „Nečítali ste náhodou môj denník?“

Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na ikonickú riaditeľku. „Som pripravená na kráľovnú,“ povedala minulý rok Sandra Ohpre časopis Entertainment Weekly. „Zavolajte mi! Umieram túžbou vidieť, kam sa Gupta posunula vo svete.“