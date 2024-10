Záhada v Tatrách: V plese zahliadli zvláštneho veľkého tvora. Medzi miestnymi už kolujú legendy

Najväčšie a najhlbšie pleso na Slovensku sa údajne stalo domovom veľkého bieleho tvora. Čo na to odborníci?

Určite ti je známa legenda o Lochnesskej príšere, vodnej bytosti v jazere Loch Ness, o ktorej sa šíria chýry po celom svete. Podľa niektorých ľudí sa podobná záhada objavila aj v našich končinách. Horolezci totiž pri lezení nad Veľkým Hincovým plesom údajne zazreli neidentifikovateľného živočícha, informujú Správy STVR.

Pavol Jackovič spolu s dvomi kamarátmi tvrdia, že pri oddychu na skalnej stene vo výške približne 150 metrov nad plesom videli veľkého bieleho tvora, ktorého nevedeli identifikovať.

Zdroj: Wiki Commons / Michal Klajban

„To bol ten moment, myslel som si, že zle vidím, keď som videl, že sa k hladine niečo z plesa vynára. Muselo to byť niečo veľmi veľké, ak to človek vidí z takejto výšky. Môj odhad bol, že to musí mať minimálne tri až štyri metre,“ opisuje Jackovič.

Jedna z teórií je, že by mohlo ísť o vyzu veľkú – belugu, ktorá dorastá až do osem metrov a dokáže sa dožiť 120 rokov. Pleso síce bolo umelo zarybnené pstruhmi, avšak podľa odborníkov ide o nehostinné prostredie, ktoré je pokryté ľadom 270 dní v roku.

Zdroj: YouTube (RTV Krea)

„Teóriu s vyzou sme zavrhli s našim ichtyológom, pretože vyza žije v teplejších vodách a nadmorská výška 1 946 metrov, kde Hincove pleso leží, je príliš vysoko na to, aby dokázala prežiť,“ vyjadril sa zoológ Správy TANAP-u Jozef Hybler.

V plese však život je a preto horolezci vyzvali Správu TANAP-u, aby ho preskúmali. Podnet však zamietli pre nedostatok dôkazov. Trojica totiž nestihla tvora odfotiť.

„Mohli sme mať svetový unikát, ale očité svedectvo troch ľudí sa nedá spochybniť. Asi, keby som bol sám, by som si povedal, že sa mi to zdalo. Ale toto sa nám nezdalo, to je jasná vec,“ povedal Jackovič.

Našli sa však ľudia, ktorí horolezcom veria, vrátane chatára na Popradskom plese Milana Štefánika. Medzi miestnymi o tomto neznámom tvorovi kolujú aj legendy.