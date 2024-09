Šogún sa stal prvým neanglickým dramatickým seriálom, ktorý vyhral Emmy.

Historický seriál Šógun a komediálny seriál Hacks sa stali v nedeľu večer v Los Angeles víťazmi 76. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Zdroj: TASR



Seriál Šogun produkovaný televíznou stanicou FX zvíťazil v 18 z celkovo 25 nominovaných kategórií vrátane hlavnej ako najlepší dramatický seriál. Stal sa vôbec prvým víťazom tejto kategórie nakrúteným v inom ako anglickom jazyku. Ide o pôvodnú adaptáciu románu Jamesa Clavella a odohráva sa v Japonsku v roku 1600 na prahu občianskej vojny. Seriál si odniesol aj ceny pre najlepšieho herca (Hirojuki Sanada) a herečku (Anna Sawai).

Medzi komediálnymi seriálmi bodoval titul Hacks o legendárnej komičke Deborah Vanceovej (hrá ju Jean Smartová), ktorá si po desaťročia razí vlastnú cestu na komediálnej scéne, kde dominujú muži, žije prepychový život v honosnom sídle v Las Vegas a zároveň vedie úspešnú luxusnú značku. Majiteľ kasína, kde Deborah vystupuje, ju však chce nahradiť mladšími umelcami.

Zdroj: TASR



Seriál Hacks prekvapujúco porazil favorizovaného konkurenta The Bear: King of the Kitchen o mladom šéfkuchárovi so skúsenosťami z lepších reštaurácií, ktorý sa vracia do Chicaga, kde má viesť rodinnú predajňu sendvičov. Ten napriek tomu získal 11 ocenení, medzi nimi pre herca v hlavnej úlohe Jeremyho Allena Whitea a herca vo vedľajšej úlohe Ebona Mosas-Bachracha. Liza Colónová-Zayasová bola navyše ocenená ako najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli, pričom porazila aj nominovanú držiteľku Oscara Meryl Streepovú.

Zdroj: TASR



Titul Baby Reindeer (Sobík) od Netflixu o stand up komikovi, ktorého prenasleduje fanúšička, sa stal najlepším miniseriálom.



Prestížne ceny Emmy, považované za "televíznych Oscarov", udeľuje americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS) od roku 1949. Víťazov tento rok vybralo takmer 22.000 hercov, režisérov, producentov a ďalších členov ATAS.

Zdroj: TASR