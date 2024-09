Špekulácie sa potvrdili. Prestížna európska organizácia na trhu s voľnými bojovníkmi neváhala a znovu predviedla, že dokáže prilákať známe tváre svetového MMA.

Obrovskú radosť pritom môžu mať najmä priaznivci ženského bantamu. Kartami bude totiž chcieť zamiešať hviezdna Lucie Pudilová (14-10).

Rodáčka z Příbramu si vo svojej kariére preskákala viacerými náročnými skúškami, ale teraz sa vracia na dobre známe miesto. Skúsenú bojovníčku, ktorá na profi úrovni debutovala vo februári 2014, uvidíme opäť pod žlto-čiernou vlajkou.

V OKTAGON-e už pôsobila medzi rokmi 2020 a 2022, pričom si v šiestich dueloch pripísala päť výhier. Svojimi vynikajúcimi výkonmi v rešpektovanej európskej organizácii na „starom kontinente“ dokonca zaujala aj UFC.

Za oceánom absolvovala Pudilová v dvoch etapách úctyhodných jedenásť vystúpení a poradila si s menami ako Yanan Wu (13-7) či Sarah Moras (6-7). Po pôsobení v zámorí bol projekt Ondřeja Novotného a Pavla Nerudu pre aktuálne 30-ročnú zápasníčku jednoznačnou prvou voľbou. Fanúšikovia tak dostali ďalší výnimočný darček.

Lucie je odhodlaná okoreniť svoj veľkolepý návrat ďalšou výhrou, vďaka ktorej by sa mohla čoskoro dostať do titulovej bitky. Zverenkyňa ostrieľaného trénera Johna Kavanagha sa predstaví už 21. septembra v Brne na turnaji s poradovým číslom 61.

Jej súperkou bude doposiaľ neporazená Cecilie Bolander (3-0). Pre úspešnú nórsku reprezentantku a európsku šampiónku IMMAF pôjde o debut v česko-slovenskej organizácii a hneď dostane životnú šancu. Víťazka tohto súboja nielenže získa na svoje konto cenný skalp, ale takisto potvrdenú titulovú miestenku.

Je teda jasné, že v ženskom bantame čoskoro uvidíme bitku o prestížny opasok. Na úspešnejšiu z dvojice Pudilová - Bolander si s najväčšou pravdepodobnosťou počká najtvrdšia mamička bojovej scény Lucia „Silent Killer“ Szabová (8-0).

Na turnaji sa okrem vyššie spomínaných mien predstaví svetová #55 Paradeiser, ktorý zabojuje proti španielskemu Acoidanovi Duqueovi. Makhmud Muradov sa v klietke postaví Scottovi Askhamovi a bývalý šampión ľahkej váhy Losene Keita sa pokúsi zdolať doposiaľ neporazeného Legierskieho.

Na hlavnej karte svietia mená ako Jakub Tichota vs George Staines či Mate Sanikidze vs Jack Cartwright. Sleduj dlho očakávaný turnaj, ktorý sa po dvoch rokoch opäť vracia do Brna.