19-ročný Roman pracuje v prístave s najluxusnejšími jachtami: Ak zverejním fotku, dostanem pokutu 25-tisíc eur (rozhovor)

Roman sa v mladom veku dostal k zaujímavej práci v Holandsku. Popri škole si privyrába v prístave, kde sa stretáva s veľkými tankermi, ale aj tými najluxusnejšími loďami miliardárov.

Roman z Prievidze sa v sedemnástich rokoch vydal do Holandska, aby si plnil hokejové sny a stal sa profesionálnym športovcom. Na strednej škole si vybavil individuálny plán, aby mohol odcestovať a začať hrať v tíme Breda. Popri úspešnej športovej kariére začal pracovať v prístave, kde sa mu pod ruky dostali gigantické tankery či tie najluxusnejšie lode na svete.

Roman má 19 rokov a žije diametrálne odlišný život v porovnaní s jeho vrstovníkmi. V rozhovore nám prezradil, aké bezpečnostné opatrenia musel dodržiavať na jednej z najluxusnejších jácht na svete, ako vyzeralo stretnutie s premiérom Saudskej Arábie či kvôli čomu v prístave takmer zomrel.



Ako si sa dostal do Holandska a k práci v prístave?Žije tu môj otec, ktorý pracuje v prístave na vedúcej pozícii už 12 rokov. K tejto práci som sa dostal aj vďaka nemu, keďže som s ním chodil do roboty. Väčšinou som sedel v kancelárii a rozprával sa s jeho kolegami. Tí sa ma neskôr spýtali, či by som s nimi nechcel pracovať. Ponuku som nakoniec prijal.



Predpokladám, že si najmladší člen tímu.Stopercentne. Nikto v mojom veku ešte v prístave nepracoval.



Ako ťa vnímajú tvoji kolegovia, ktorí sú o niekoľko desiatok rokov starší ako ty?Často si zo mňa robia srandu, ale ja z nich ešte väčšiu. V kolektíve fungujeme na kamarátskej vlne, aj keď je medzi nami veľký vekový rozdiel.



Potreboval si nejaké špeciálne školenie, aby si mohol takúto prácu robiť?V prístave od nás vyžadujú VCA certifikát. Na Slovensku je to niečo ako BOZP, takže sa to týka najmä bezpečnosti na pracovisku. V teste ma čakalo vyše 40 otázok o bezpečnosti vo výškach či o práci s elektrinou.

Zdroj: Archív Romana

Koľko stojí takýto certifikát?

Nie som si úplne istý. Mal som ho zadarmo, keďže mi ho preplatila firma, ktorá ma zamestnala.



Ako vyzerá tvoj deň?Vstávam okolo 6:30, aby som bol približne 7:30 v prístave. Do práce chodím s otcom, ktorý je môj vedúci. Následne sa prerozdelí práca, podľa lodí, ktoré sú aktuálne v prístave. Počas zmeny máme dve polhodinové prestávky. V práci končím okolo 16:00.

Čo sa týka práce, tak je to každý deň niečo iné. Závisí to od toho, aká loď sa nachádza v prístave. Pokiaľ ide loď do doku, tak sa starám najmä o pripojenie lode do generátorov, zváračské práce či nasvietenie lode, aby na nej mohli kolegovia robiť ďalšie veci, ako maľovanie, potrebné opravy či bežné bezpečnostné kontroly. Jednoducho sa starám o to, aby mali iní kolegovia všetko pripravené.



Akú najhoršiu prácu môžeš v prístave dostať?