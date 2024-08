Separ a Cynthia sa definitívne rozišli. „Niekedy sa veci zmenia a my musíme ísť ďalej,“ odkazujú

Uviedli, že sa rozišli v dobrom a naďalej zostávajú v kontakte.

Cynthia a Separ po viac ako troch rokoch randenia už viac netvoria pár. Fanúšikovia po správach v bulvári o tom, že sa rozišli ešte v septembri minulého roka, dlhé mesiace špekulovali, či vzťah rapera a influencerky stále funguje. V utorok 13. augusta však dvojica oficiálne oznámila rozchod. Situáciu vysvetlila Cynthia v poste na Instagrame.

„Po dlhom premýšľaní sme sa so Sepim rozhodli ísť každý svojou cestou. Počas nášho vzťahu som sa toho fakt veľa naučila. Bol vždy po mojom boku, staral sa o mňa a vďaka nemu som zažila veľa nezabudnuteľných momentov, na ktoré nikdy nezabudnem. Ďakujem ti za to!“ píše influencerka.

Zdroj: Instagram/@cynthia_tothova

„Veľmi sme sa ľúbili, ale niekedy sa veci zmenia a my musíme ísť ďalej. Viem, že nás ako pár mnohí z vás mali radi a podporovali ste nás. Chcem vám všetkým za to úprimne poďakovať. No život ide ďalej a verím, že nás čaká ešte veľa pekného, aj keď už každý na svojej vlastnej ceste,“ odkázala fanúšikom.

Dodáva však, že aj napriek tomu, že sa rozišli, stále zostávajú v kontakte. Na jej post reagoval aj Separ prezdieľaním: „Ďakujeme všetkým, čo nás podporovali, ale naša spoločná cesta už prišla do cieľa. Odovzdali sme si, čo bolo treba, a ďalej kráčame každý sám.“

V septembri minulého roka si ich fanúšikovia všimli, že dlhú dobu nepridávajú spoločné fotky a o ich údajnom rozchode písali aj viaceré bulvárne médiá. Separ s Cynthiou však tieto informácie vyvrátili a aj napriek ich 13-ročnému rozdielu a viacerým komplikovaným situáciám spolu fungovali až doteraz. Je očividné, že fanúšikov ich rozchod mrzí. Cynthiin post na Instagrame má viac ako 47-tisíc lajkov a takmer 770 komentárov.