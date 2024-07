Dokonca aj niečo tak dojemné, ako je žiadosť o ruku, môže skončiť prsteňom v oceáne. Presne to sa stalo páru, ktorý sa o svoj vtipný zážitok podelil na TikToku.

Piesočná pláž, krásne počasie a šum oceánu. Dokonalý okamih na žiadosť o ruku. Čo by sa mohlo pokaziť? No, veľa vecí. Po prijatí žiadosti o ruku Katie Nicholsonová hodila svoj diamantový prsteň do oceánu. O túto veselú príhodu so šťastným koncom sa podelila na svojom profile.

Zdroj: TikTok/ @beastbarbie_

„Horská dráha emócií... Myslím, že sme si súdení,“ napísala k príspevku. Na prvej fotografii je zachytená romantická chvíľa so snúbencom Stevom, ktorý pred Katie kľačí. Potom sa však začalo pátranie. Diamantový prsteň nečakane spadol do oceánu a odniesli ho vlny. Snúbencom potom pri hľadaní pomáhali okoloidúci. „Neexistuje spôsob, ako ho nájsť. Je to oceán,“ napísala Katie k jednej z niekoľkých fotografií.

Zdroj: TikTok/ @beastbarbie_

Celá udalosť však nakoniec dopadla šťastne. Jeden z okoloidúcich vylovil diamantový prsteň. Okrem mnohých gratulácií k zásnubám dostali Katie a Steve niekoľko ďalších komentárov. „Ak toto nie je dôkaz, že vaše manželstvo zvládne aj tie najťažšie chvíle, tak už neviem, čo je! Gratulujeme! Teraz si to poistite,“ napísal jeden používateľ. „Som si istá, že to bude skvelý príbeh! Pre teba aj pre ostatných,“ reagovala ďalšia používateľka.