Do Nemecka sa už nevrátim, nie je to tá istá krajina ako pred 10 rokmi. Podľa Kroosa je problémom migrácia a pocit nebezpečia

Toni Kroos, jeden z najúspešnejších nemeckých futbalistov všetkých čias, žije už niekoľko rokov v Španielsku. Domov ho to však neláka ani teraz, keď sa jeho futbalová kariéra skončila. Hovorí, že v Nemecku nie je bezpečne.

„Stále si myslím, že Nemecko je skvelá krajina, mám ho rád, ale už to nie je úplne to isté Nemecko ako pred desiatimi rokmi, keď sme išli do Španielska,“ povedal Lanz & Precht v podcaste ZDF.

Na otázku novinára Markusa Lanza, čo presne sa zmenilo, futbalista odpovedal: „Pocit bezpečia je preč. V každom prípade sa pocit zmenil.“ Potom veľmi váhal s formuláciou a dlho hľadal slová: „Ako to najlepšie vyjadriť, aby som nebol zahnaný do kúta?“

Nakoniec odpovedal: „Mám sedemročnú dcéru. Keby bola teraz staršia a mala 13, 14, 15 rokov a niekto by sa ma spýtal, či by som nechal svoju 14-ročnú dcéru o jedenástej v noci vonku v Španielsku alebo vo veľkom nemeckom meste, odpovedal by som, že v tejto chvíli by to bolo skôr Španielsko.“ Kroos následne zdôraznil, že nechcel zovšeobecňovať, ale povedal, že k tomuto názoru ho viedli niektoré nedávne incidenty v Nemecku.

„Jedným z mnohých problémov je aj migrácia. Samozrejme, keď príde veľa ľudí, vždy sa nájde určité percento – ako napríklad Nemci – a to nie je dobré. A ak ich nedokážete rozlíšiť, môže to viesť k problémom,“ povedal slávny futbalista. Na záver dodal, že určite nie je proti politike prijímania utečencov, ale domnieva sa, že by sa to nemalo podceňovať a že migračnú politiku treba premyslieť v širších súvislostiach.

Futbalista žije s rodinou už niekoľko rokov v Španielsku, kde pôsobil v tíme Real Madrid. Jeho tri deti Leon, Amélie a Fin sa učia po nemecky, španielsky aj po anglicky.