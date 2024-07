Michal Kaščák: Podľa súčasných zákonov Pohodu nemôžu zakázať, môžu však robiť rôzne obštrukcie (Rozhovor)

Šéf festivalu Pohoda zhodnotil minulý ročník so slabšou účasťou a navnadil na ten aktuálny, ktorému sa v predpredaji darí omnoho lepšie. Ktoré kapely odporučil čitateľom?

„Promotéri musia byť odvážni a musia občas robiť aj veci, ktoré neprinášajú stopercentnú istotu,“ povedal pre Refresher šéf Pohody Michal Kaščák (52). Na festivale, ktorý každoročne na trenčianskom letisku vytvára jedinečnú rodinnú atmosféru, často sám vystupuje.

Poznať ho totiž môžeš z kapiel Drť, Vydrapená Bužírka Punk System alebo Bez ladu a skladu. Skladal tiež hudbu k niekoľkým slovenským filmom. Najväčší domáci hudobný festival organizuje už takmer tri dekády a prešiel si s ním lepšími aj ťažšími časmi.

V súčasnosti je Pohoda v strate vyše 900-tisíc eur. Ako znáša túto náročnú ekonomickú situáciu a čo festivalu pomohlo a pomáha prežiť? Okrem toho nám Michal Kaščák povedal, ktoré koncerty mimo hlavných headlinerov by návštevníci tento rok nemali vynechať, a prezradil aj nejaké historky zo zákulisia.

Zdroj: Pohoda Festival/Martina Mlčúchová

S Michalom Kaščákom sme sa rozprávali ešte predtým, ako jeden z headlinerov festivalu Queens of the Stone Age zrušil vystúpenie

Nachádzame sa na trenčianskom letisku, kde dokončujete prípravy na festival. Ide všetko podľa plánu?

Tento rok nám ide výstavba rýchlejšie, sme v predstihu oproti minulým rokom. Mali sme šťastie na počasie a taktiež na ľudí, ktorí festival pripravujú. Je tu fantastická atmosféra a dobrá nálada. Večer sa nevieme rozlúčiť. Keď dopracujeme, ešte vonku sedíme a bavíme sa dlho do noci.

Je to už asi druhý domov...

Áno, v podstate. Sme tu spolu vždy takmer mesiac, takže pre nás to je najdlhší čas v roku, ktorý trávime mimo svojich rodín a skutočných domovov. Je to dostatočne dlhý čas na to, aby sa medzi ľuďmi vytvorila silná komunita a pevné väzby.



Predtým než prejdeme k aktuálnemu ročníku, poďme trocha prebrať ten predchádzajúci. Minulý rok si vravel, že ide o najlepší lineup, aký Pohoda kedy mala. Návštevnosť tomu však príliš nezodpovedala. Bolo cítiť, že ste s výberom interpretov cielili výrazne na mladé publikum. Ako spätne hodnotíš tento krok?

Tento rok sme na European Festival Awards 2023 vyhrali cenu v kategórii najlepší stredne veľký festival v Európe s kapacitou od 10- do 30-tisíc ľudí, čo je unikátne. O tejto cene sme vždy snívali a napokon sme ju dostali. Aj preto mám pocit, že minulý ročník bol pre nás veľmi dôležitý. Zároveň bol možno príliš odvážny vzhľadom na to, kde sa festival koná. Mali sme menej ľudí, ako sme potrebovali. Promotéri však musia byť odvážni a musia občas robiť aj veci, ktoré neprinášajú stopercentnú istotu.

Je pravda, že menej mojich kamarátov vravelo, aký máme fantastický program. Na druhej strane kamaráti môjho syna vraveli opak. (úsmev) Malo to teda význam a paradoxne si myslím, že aj vďaka tomu je na tom tento ročník v predpredaji lístkov výrazne lepšie. Oslovili sme aj mladších ľudí a potrebovali sme to. Stojím si teda za všetkým.

Zdroj: Pohoda festival/Michal Augustini

Minulý ročník síce bol pestrý a zaujímavý, stala sa však jedna vec, ktorá veľa ľudí nepotešila. Jeden z hlavných headlinerov raper Central Cee nakoniec na seba nechal čakať vyše pol hodiny a potom zahral chabých 20 minút. Komunikovali ste s ním to, čo sa udialo? Dostal nejakú pokutu?

Mám pocit, že ten čas čakania sa stále predlžuje. (smiech) Myslím si, že jeho DJ hral 20 minút a Central Cee 40 minút, ale je to v podstate jedno. Je pravda, že bol na stagei menej, než mal byť. Každému umelcovi dávame na koncert hodinu – výnimku na dlhší set majú len headlineri a sme radi, ak ten čas naplnia. Nikdy sme však nepokutovali niekoho za to, že zahral kratší set. Najkratší set v histórii festivalu zahrali Fat White Family, ale ani s nimi sme to neriešili. Central Cee za mňa splnil to, čo som od neho očakával, a napríklad komunita okolo môjho syna bola z jeho koncertu nadšená.

Po minulom roku má Pohoda stratu vyše 900-tisíc eur. Dá sa vôbec v takejto situácii v pokoji a s chladnou hlavou organizovať festival? Ako to znášaš?

Máme výhodu – i keď možno nie pozitívnu –, že sme už v minulosti zažili aj ťažké obdobia. Som na to zvyknutý. Dôležité je, ako sa v takejto situácii zachovajú ľudia, od ktorých festival závisí. To sú napríklad dodávatelia alebo partneri festivalu. Dodávatelia boli ústretoví a komerčných partnerov máme dokonca ešte viac, než sme mali minulý rok.