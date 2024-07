Brad Pitt sa predstavil v očakávanom traileri na F1. Pri jazde vo formule predviedol divákom adrenalínovú jazdu

Vo filme hrá okrem Brada Pitta aj pilot Fomuly 1 Lewis Hamilton.

Tvorcovia športovej drámy F1 zverejnili upútavku k ich očakávanej novinke, v ktorej si zahrajú Brad Pitt, Damson Idris, ale aj slávny jazdec Lewis Hamilton. Film do kín zavíta v priebehu budúcoročného leta.

Dej sa zameriava na fiktívny tím APXGP bývalého pilota F1 Sonnyho Hayesa, ktorého stvárni Brad Pitt. Ten sa vracia k pretekom, aby učil mladého jazdca Joshua Pearcea (Damson Idris).

V prvých adrenalínových záberoch pozorujeme práve Pitta, ktorý v sprievode známej piesne We will rock you súťaží na trati. Filmári natáčali scény na rôznych skutočných formulových pretekoch po celom svete. V mnohých záberoch pritom za volantom sedel práve Brad Pitt, ktorý riadil upravenú verziu F1.