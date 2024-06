Obľúbený taliansky región ti dá balík peňazí, aby si sa tam presťahoval. Treba však splniť viaceré podmienky

Toskánsko v rámci programu Residenzialità in Montagna 2024 (Rezidencie v horách 2024) ponúka novým obyvateľom na kúpu domu od desať do tridsaťtisíc eur.

Malebné Toskánsko zaviedlo program, v rámci ktorého ponúka prichádzajúcim obyvateľom až 30-tisíc eur. „Toskánske hory sú územím jedinečnej krásy s dedinkami, ktoré treba znovu objaviť a ktoré trpia vyľudňovaním,“ povedala pre Euronews Stefania Saccardiová, podpredsedníčka regiónu. Dodala, že rozhodnutie žiť v jednej z toskánskych dedín môže byť výzvou a príležitosťou najmä pre mladých ľudí.

Toskánske hory čelia dlhodobému problému vyľudňovania. Mladí ľudia sa sťahujú do miest za prácou. Okrem tejto populačnej krízy si mnohé obce nevedia poradiť s obrovským počtom opustených domov. Toskánsko preto v rámci programu Residenzialità in Montagna 2024 (Rezidencie v horách 2024) ponúka prichádzajúcim obyvateľom na kúpu domu od desať do tridsaťtisíc eur. Hoci to znie priam neskutočne, ponuka má niekoľko háčikov.

Peniaze, ktoré ľudia dostanú, nesmú presiahnuť 50 percent nákladov na dom a jeho rekonštrukciu. Dom sa tiež musí kúpiť v horskom meste, ktoré nesmie mať viac ako päťtisíc obyvateľov. Žiadateľ musí byť občanom Európskej únie alebo mať povolenie na pobyt v trvaní najmenej 10 rokov. Pre tých, ktorí tieto podmienky spĺňajú, je program otvorený do 27. júla.