Na americkej púšti sa objavil záhadný monolit. Konšpirátori ho pripisujú mimozemským civilizáciám či diablovi

Na púšti v americkom štáte Nevada sa objavil záhadný zrkadlový monolit. Podobné úkazy sa v priebehu posledných rokov začali objavovať nielen v Severnej Amerike, ale aj v Európe, uvádza portál Yahoo News.

Zvláštnu skulptúru si všimlo miestne policajné oddelenie počas pátracej a záchrannej akcie, ktorú v oblasti vykonávalo. „Vidíme veľa divných vecí... ale pozrite sa na toto,“ zverejnili policajti na sociálnej sieti X spolu s fotografiou tajomného objektu, píše BBC.

While the internet gets to work on this mystery, remember: when enjoying our incredible outdoors, use the TRAIL acronym: pic.twitter.com/M5ghlTRPF6