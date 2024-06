Slováci sa pred eurovoľbami vrhli na stávkovanie. Jeden tipér stavil na výhru PS až 27-tisíc eur

Voliť budeme už tento víkend.

V sobotu 8. júna prebehnú na Slovensku voľby do Európskeho parlamentu. Podľa prieskumov má aktuálne najväčšiu šancu na víťazstvo Progresívne Slovensko a Smer-SD. Ľudia sa rozhodli na svojich favoritov staviť nemalé peniaze.

Slovákov lákajú eurovoľby viac než v roku 2019. Objem stávok sa rokmi navýšil: „Oproti posledným voľbám do europarlamentu v roku 2019 evidujeme výrazne zvýšený záujem našich klientov o voľby. Súvisí to so zvýšeným záujmom stávkujúcich o voľby všeobecne,“ prezradil Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu vo Fortune.

Najvyššie stávky

Pred eurovoľbami medzi stávkarmi vedie strana Progresívne Slovensko. Najvyšší vklad na ich výhru je 27-tisíc eur. Obrovská stávka prišla až z Česka. „Klient stavil takmer 27 000 eur na víťazstvo PS. Vklady rozdelil do ôsmich, prevažne skupinových tiketov, kde má aj mnohé stávky na tenisové zápasy,“ potvrdil Yacoob.

Iní tipéri však favorizujú stranu premiéra Roberta Fica. Jeden z klientov Fortuny si stavil za takmer 5 700 eur na to, že Smer-SD bude mať viac hlasov ako Progresívne Slovensko. Ak mu tento odhad vyjde, vyhrá takmer 10 000 eur.