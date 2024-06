Zomrel najbrutálnejší sériový vrah z Kanady. Zavraždil 49 žien: najskôr mal s nimi sex, potom ich zabil a nakŕmil nimi ošípané

Robert Pickton bol monštrum v ľudskom tele, ktoré sa roky vyžívalo v zabíjaní bezbranných prostitútok.

Hromady obhryzených kostí, kusy zhnitého ľudského mäsa a desiatky zubov schovaných pod nánosmi čiernej hliny a výkalmi ošípaných. Policajtov, ktorých nadriadení vyslali prehľadať farmu Roberta Williama Picktona, by ani v najhoršom sne nenapadlo, že na nej objavia tajné pohrebisko obetí a odhalia tak najhoršieho sériového vraha dejín Kanady. Najmä keď boli informovaní, že sa razia týka „iba“ nelegálne držaných zbraní.

Medzi rokmi 1978 až 2001 zmizlo vo Vancouveri najmenej 65 žien pracujúcich v sexbiznise. Policajti však odmietali, že ich môže mať na svedomí jeden a ten istý sériový vrah a už tobôž nie, že ním bude známy chovateľ ošípaných Pickton. Všetko zmenili až výsledky úspešnej razie. DNA častí nájdených tiel totiž patrili práve desiatkam nezvestných žien.

Policajti nakoniec na základe nepriestrelných dôkazov obvinili farmára z 26 brutálnych vrážd. Pickton však neskôr sám priznal, že dievčat, ktoré zabil, bolo omnoho viac.

Vo väzenskej cele prezradil svojmu spolubývajúcemu, že má na svedomí až 49 obetí. Ľutoval len to, že nestihol zavraždiť ešte jednu, aby sa dostal na rovných 50. „Vykopal som si vlastný hrob tým, že som bol nedôsledný. Chcel som urobiť ešte jednu (vraždu), aby som ich zaokrúhlil,“ povedal farmár v cele zadržania v roku 2002.

Vyšetrovanie ukázalo, že Pickton bol monštrum v ľudskom tele, ktoré roky vraždilo dievčatá z najchudobnejšej štvrti Vancouveru a ich telami kŕmilo ošípané. Za svoje obete si vyberal najmä pracovníčky v sexbiznise a ženy závislé od drog.

Ešte predtým než spoločne nahliadneme do mysle najhoršieho kanadského sériového vraha, aby sme zistili, prečo až tak veľmi nenávidel ženy, že ich vraždil a podhadzoval svojim prasatám, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť prémiový obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naša práca páči, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Aké mal Robert Pickton detstvo.

Prečo je pravdepodobné, že vražedné inštinkty v ňom vzbudila jeho matka.

Aký bol podľa miestnych človek.

Prečo Picktona nedokázali policajti odhaliť celé roky.

Akým spôsobom vraždil svoje obete.

Čo je s Picktonom v súčasnosti.

Nepochopené dieťa

Robert William Pickton sa narodil 24. októbra 1949 v Britskej Kolumbii. Jeho rodičia Leonard a Louise Picktonovci vlastnili farmu ošípaných, na ktorej im už od detstva museli so svojím mladším bratom Davidom pomáhať, píše Toronto Star.

Robert mal okrem Davida ešte staršiu sestru Lindu, ktorú rodičia poslali študovať do Vancouveru, a tak sa ako jediná zo súrodencov vyhla práci na farme. Chlapci, ktorí nemali to šťastie, museli roky znášať tvrdú výchovu svojej matky Louise.

Robert Pickton ako bábätko. Zdroj: Youtube/@ Scary Mysteries

Hoci boli len deti, Louise ich nútila drieť na farme nekonečné hodiny, a to dokonca aj počas pracovných dní, keď chodili do školy. Nedovolila im sprchovať sa, ale iba kúpať jeden po druhom v tej istej vode, aby ňou šetrili. Chlapci, ktorí sa teda radšej vôbec neumývali, aby nenahnevali svoju matku, sa potom v škole stávali ľahkým terčom šikany v dôsledku nepríjemného zápachu od hnoja a mŕtvych zvierat.