Dizajnér Jakub Matiašovič: V Londýne je dôležité, akú máš školu a nie to, či si nadaný. Zažil som tam riadny shit (Rozhovor)

Hoci je v tvorbe Jakuba Matiašoviča silný rukopis, mladý dizajnér miluje výzvy a nerád si dáva hranice. Jeho talent si tak nevšímajú len doma, ale aj v zahraničí, kde tvoril pre anglického influencera Icy Kofa. V čom je módny biznis tvrdý?

Ak by si na módnej scéne nemal prehliadnuť jedno meno, je to práve Jakub Matiašovič. Dvadsaťšesťročný dizajnér nás prvýkrát zaujal svojou streetwearovou kolekciou Adolescence, z ktorej nám na jesennom Mercedes-Benz Fashion Live! doslova padla sánka. Jednému z najmladších umelcov podujatia sa totiž bravúrne podarilo skĺbiť na prvý pohľad nekombinovateľné prvky: dravosť, surovosť a eleganciu.

„Nerád si dávam hranice. Nedávno som čítal knihu Tvorivý Akt: Spôsob bytia od Ricka Rubina, kde presne spomínal, že pravidlá, ktoré si sami sebe dávame, nám pomáhajú len do určitého momentu a v určitej chvíli sa začínajú správať ako mantinely, za ktoré sa nechceme púšťať. Zasekneme sa tak v jednom cykle a bojíme sa experimentovať. Na univerzite nás od prvého dňa učili, že máme skúšať všetko nové, pretože bez failu nebude úspech a experiment je budúcnosť módy. Týmto sa snažím riadiť,“ hovorí pre Refresher.

„Keď som ako 15-ročný chodil na Bratislavské módne dni alebo som sledoval prehliadky na Youtube, vždy som si vravel, že by som to jedného dňa chcel zažiť aj ja. Keď som na MBFL! odprezentoval svoju najväčšiu kolekciu, splnil sa mi sen,“ hovorí pre Refresher Jakub Matiašovič. Zdroj: Archív respondenta/Jakub Matiašovič

V tomto článku si prečítaš: Pri akej spolupráci sa Jakub stretol s umelcom, ktorý tvoril pre Virgila Abloha.

Prečo to, akú máš školu a titul, zaváži v Londýne viac ako zručnosti.

Či si vie Jakub Matiašovič ako dizajnér zarobiť alebo má aj iný job.

Prečo bola spolupráca s textilným dizajnérom Jurajom Strakom výzvou.

V rozhovore nám porozprával o tvrdom zákulisí módneho biznisu v zahraničí, na aké spolupráce je hrdý a prečo sa mu lepšie tvorí na Slovensku.

Vďaka štúdiu v Londýne si si do portfólia zapísal aj celosvetové úspechy. Na spoluprácu ťa oslovil aj známy anglický influencer.Áno, s týmto sa spája celkom funny story, ktorá by mohla byť inšpiratívna pre mladých začínajúcich dizajnérov. Celé sa to odohralo cez druhú vlnu covidu, keď som práve býval so snúbenicou v Londýne. Bolo šesť ráno, vstával som do školy a pozeral si profil Kofiho McCallu, na Instagrame ho môžeš poznať pod menom Icy Kof. Pohybuje sa v móde, má vlastnú značku a s Drakeom dokonca robil How Much Is Your Outfit.

Zrazu v to spomínané ráno zazdieľal, či tu má nejakých pattern makers, teda niekoho, kto robí strihy. Tak som okomentoval storku slovami ‚I’m here bro‘.