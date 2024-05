VIDEO: Usyk ako prvý porazil Furyho a zjednotil 4 tituly. Brit si pýta odvetu

Furymu sa darilo najmä v prvej polovici duelu, no v druhej časti súboja však dominoval Usyk.

Ukrajinský boxer v ťažkej váhe Oleksandr Usyk v Saudskej Arábii zdolal Brita Tysona Furyho a ako prvý zjednotil všetky 4 významné boxerské tituly (WBA, WBC, IBF a WBO).

V meste Rijád zdolal Usyk Furyho po dvanástich kolách na body. Jeden z rozhodcov videl vyhrať Furyho, zvyšní dvaja sa priklonili na stranu Usyka. Ukrajinec vyhral v pomere 115-112, 114-115, 114-113.

Furymu sa darilo najmä v prvej polovici duelu, v druhej časti súboja však dominoval Usyk. V deviatom kole zasiahol Brita viacerými údermi a poslal ho do počítania. Zvyšné kolá Fury odboxoval bez toho, aby sa dostal do problémov, no aj tak diktoval tempo zápasu ukrajinský boxer.

Fury s výsledkom nesúhlasil

Výhra Usyka ešte však nemusí byť definitívna, v zmluve je totiž zakotvená možnosť na odvetu. Fury v ringu hneď povedal, že je pripravený na odvetný zápas a nesúhlasil s výsledkom zápasu.

Brit utrpel prvú prehru v profi kariére. Súperovi vyjadril rešpekt, no arbitri podľa neho rozhodli nesprávne: „Verím, že som ten zápas vyhral. Jedno z najhlúpejších rozhodnutí v histórii boxu. Dobrý malý mužík dostal víťazstvo na body. Nebudem však nariekať a vyhovárať sa. V októbri sa uvidíme znova,“ uviedol.