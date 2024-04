Fanúšička, ktorá je posadnutá Harrym Stylesom, ide do väzenia. Za mesiac mu poslala 8-tisíc listov

Brazílčanka poslala Harrymu Stylesovi 8-tisíc listov počas jediného mesiaca. Za to ju londýnsky súd poslal na štrnásť týždňov do väzenia a zakázal vstup na spevákove koncerty.

Tridsaťpäťročná Myra Carvalho bola zadržaná v Londýne, informoval britský denník The Guardian. Rodená Brazílčanka bývala v londýnskom hosteli už od decembra. Jej motív mnohých zarazil – počas uplynulých štyroch mesiacov vraj stalkovala Harryho Stylesa. A nielen to.

Počas jedného mesiaca mala dokonca spevákovi naposielať 8-tisíc odkazov vrátane ručne písaných listov a svadobných prianí. Dva z nich navyše Myra doručila osobne k Harrymu domov. Ak by sme počet zaslaných listov prepočítali na hodiny, znamenalo by to celých jedenásť odkazov na hodinu. Za stalking ju londýnsky súd poslal na štrnásť týždňov do väzenia.

Stanica BBC informuje ešte o ďalšom treste – fanúšička sa nesmie zúčastniť na žiadnom Stylesovom vystúpení a dokonca ani nemôže vkročiť do oblasti severozápadného Londýna, kde spevák momentálne žije. Carvalho zároveň súd zakázal akýkoľvek – teda priamy aj nepriamy – kontakt s britskou megahviezdou. Žena musí zaplatiť pokutu vo výške 134 libier, čo je v prepočte vyše 150 eur.