Top 10 najlacnejších leteniek na jar. Vyber si svoju aprílovú dovolenku, Malta alebo Sicília už od 42 €

Pelikán ponúka aprílový výpredaj leteniek. Letieť môžeš z Bratislavy, Viedne aj z Budapešti

Portál Pelikán zverejnil zoznam najlepších akciových letov. Ak ešte nemáš zabookovaný jarný výlet alebo skorú dovolenku, prinášame ti top 10 destinácií za super ceny.

Cestovanie v apríli sa oplatí nielen kvôli nižším cenám služieb v meste, ale keďže sa tento mesiac nachádza mimo sezóny, môžeš si pokojné, nepreplnené mesto vychutnať oveľa viac.

Letieť môžeš z Bratislavy, Viedne či Budapešti. Lety ponúkajú spoločnosti ako Ryanair, Wizz Air aj KM Malta Airlines či Austrian Airlines. Do Istanbulu sa dostaneš s Pegasusom (novinka z Bratislavy, no stále drahšia ako z blízkych metropol) a do Londýna s British Airways.

Najlepšie destinácie za najlepšie ceny

Malta od 42 € Malorka od 40 € Londýn od 39 € Istanbul od 129 € Barcelona od 69 € Sardínia od 49 € Sicília od 49 € Zadar z Košíc od 60 € Cyprus od 56 € Thajsko od 499 €