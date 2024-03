Dielo svetoznámeho Banksyho chcú aj na Luníku IX v Košiciach. Deti z rómskej komunity mu poslali dojemný odkaz

Už vyše 30 rokov sprejuje po uliciach svetových miest. Umelca, ktorého považovali za vandala, dnes uznáva celý svet.

Jedného z najpopulárnejších pouličných umelcov, ktorý napriek svojej celosvetovej sláve žije v anonymite, volajú na Luník IX. Banksy sa preslávil už na začiatku milénia, a to najmä provokatívnymi politickými grafitmi na stenách opustených budov. Odvtedy sa jeho tvorba plná čierneho humoru a satiry objavila aj v galériách a múzeách po celom svete.

Chcú ho aj v Košiciach

Verejná platforma Roma Spirit zameraná na rómsku komunitu, ktorá už 15 rokov „vytvára komunitu a priestor na rozvoj interkultúrneho dialógu, prezentáciu reálnych príbehov a aktivít zameraných na podporu spoločenskej inklúzie“, na facebookovom profile zverejnila príspevok s odkazom pre slávneho umelca.

„Vážený pán Banksy, srdečne vám ponúkame túto stenu,“ napísali deti z košického sídliska na stenu miestneho výmenníka. Pozývajú ho, aby svojím umením zveľadil prostredie košického sídliska, ktoré je známe predovšetkým svojou kriminalitou a zlými sociálnymi pomermi obyvateľov. Mnohým to však pripadá ako ideálne miesto na Banksyho tvorbu, keďže tvorí prevažne na miestach, ktoré na prvý pohľad často nepôsobia prívetivo.

Pouličný umelec zatiaľ zanechal diela najbližšie k Slovensku na Ukrajine, no to, či naozaj zavíta aj do Košíc, zatiaľ nikto nevie.

Identitu kontroverzného umelca sa v minulosti pokúšalo odhaliť už veľa ľudí. Najnovšie informácie o street art maliarovi odhalili len pred niekoľkými mesiacmi – v novembri minulého roku. Pozorným divákom sa podarilo identifikovať sprejerov hlas v rozhovore z roku 2003. Na základe toho sa ľudia domnievajú, že Banksyho pravé meno je Robin Gunningham a pochádza z anglického Bristolu.

Práve tam začal v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sprejovať po múroch a mostoch. Domáci to najprv považovali za prejav vandalizmu, no dnes majú diela „tajného národného pokladu Británie“ hodnotu stoviek tisíc eur.