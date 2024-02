Žena si v taxíku zabudla 13-tisíc eur. Reakcia taxikára ju prekvapila

Hotovosť patrila jej šéfovi, ktorý po incidente chcel, aby mu ju vrátila z vlastného.

Bola to takmer najdrahšia jazda jej života. Žena zabudla vo viedenskom taxíku obálku s hotovosťou v hodnote 13-tisíc eur a dokonca nešlo ani o jej vlastné peniaze. Patrili totiž jej šéfovi, a tak by zabudnutú sumu musela hradiť z vlastného vrecka. Hrdinom príbehu sa tak stal taxikár Fazli, pretože nájdené peniaze nahlásil a vrátil cestujúcej.

Podľa portálu OE24.at sa incident odohral začiatkom tohto týždňa. Taxikár po nájdení hotovosti na zadnom sedadle to okamžite nahlásil na ústredni, ktorá zákazníčku vypátrala podľa telefónu použitého pri rezervácii jazdy. Tá ho vraj zasypala slovami vďaky. Odlišný prístup mal však jej šéf, ktorému peniaze patrili – Fazlimu sa odvďačil nálezným v hodnote len 100 eur. Podľa zákona by to malo byť vo výške až 5 percent z nájdenej sumy, čo by v tomto prípade malo byť 650 eur.

Taxislužba 40100, pre ktorú Fazli už takmer 20 rokov pracuje, ho však odmenila zlatým dukátom. Generálna tajomníčka spoločnosti Eveline Hruza dokonca zamestnancovi aj verejne poďakovala: „Sme nadšení, že máme v našej flotile toľko skvelých taxikárov ako Fazli. Žijeme čestnosťou a ľudskosťou.“