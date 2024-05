Predstavujeme ti platformu Refresher Market. Nakupuj tenisky a streetwear za najvýhodnejšiu cenu na trhu len jedným klikom

Nestrácaj čas scrollovaním a hľadanie top dealov nechaj na nás.

Zaujímavý a kvalitný streetwear je naša srdcovka. Baví nás informovať ťa o tom, čo je práve HOT a na aké nové releasy tenisiek a oblečenia sa môžeš počas nadchádzajúcich sezón tešiť. Pripravili sme platformu, ktorá určite poteší našich verných sneakerheads. Spoznaj Refresher Market, tvoj nový go-to vyhľadávač tenisiek, streetwearového oblečenia a doplnkov.

Ako to funguje? Predstav si, že zbadáš na Instagrame zelené New Balance 550, ktoré má na sebe Hailey Bieber aj Pedro Pascal. Ďalej vidíš, ako sa Jacob Elordi premáva po New Yorku v bunde Carhartt WIP Detroit v novom farebnom vyhotovení. Samozrejme, že chceš vedieť, či sú tieto novinky dostupné aj u nás a zároveň v ktorom obchode majú najvýhodnejšiu cenu.

Zadaj názov tenisiek alebo oblečenia, po ktorých túžiš, do vyhľadávača na Refresher Market. Takto jedným klikom zistíš, v ktorých e-shopoch je vybraný tovar dostupný a kde má najlepšiu cenu.

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Ako nakúpiš cez Refresher Market?



Zadaj do vyhľadávača na Refresher Market želaný produkt alebo značku.

Následne sa ti zobrazí ponuka všetkých e-shopov, ktoré hľadaný tovar ponúkajú.

Porovnaj si cenovky a dostupnosť a klikni na možnosť, ktorá sa ti najviac pozdáva. Refresher Market ťa priamo presmeruje na nákup do zvoleného e-shopu.

Ak Refresher Market už poznáš, nemusíš sa obávať, podstránka Bazár bude jeho súčasťou aj naďalej. Na tomto mieste sú len fashion poklady, ktoré posúvajú ďalej naši sledovatelia.

Daj si pozor, prostredníctvom Marketu môžeš jedným klikom prehľadávať ponuku známych módnych e-shopov. Bazár je secondhand, prostredníctvom ktorého môžeš predávať (alebo nakupovať) topánky a oblečenie zo svojho šatníka.