Elden Ring: Shadow of the Erdtree vyjde v júni 2024. Prvý trailer ukazuje súboje s neuveriteľnými bossmi

Prvé zábery z očakávaného bonusového obsahu pre Elden Ring sú famózne. Pôjde o novú hru či datadisk?

Elden Ring bola úchvatná hra od štúdia From Software (Bloodborne, Sekiro, Dark Souls), ktorej sme neudelili 10/10 len pre pochybnú technickú stránku. Strávili sme v nej však 100 hodín a uchvátila celý svet. Fanúšikovia hry tak s nadšením očakávali príbehové rozšírenie s názvom Shadow of the Erdtree.

Z rozšírenia sa však v priebehu vývoja stal oveľa ambicióznejší projekt. Svojím rozsahom ide v podstate o pokračovanie jednotky. V hre budú nové oblasti, nepriatelia, zbrane, súboje s bossmi a podľa trailera aj animácie pre hlavnú postavu. Nový obsah predstavuje desiatky hodín zábavy.

Datadisk vyjde 21. júna 2024 a bude stáť 40 eur. Dostupný bude pre všetky platformy, na ktoré vyšla aj pôvodná hra (PC, PS4/5, Xbox One/Series X/S).