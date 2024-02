Michal šiel na najvyšší vrch Ameriky: Počas výstupu tam zomreli traja ľudia. Pár dní nato aj známy Slovák (Rozhovor)

Michal Toth nám prezradil, ako prebiehal jeho výstup na Aconcaguu, ako tam zachránil život inému turistovi, ale aj koľko ho výprava stála.

„Počas výstupu sme stretli ďalšie skupinky ľudí a od nich sme sa zase dozvedeli, že im tam zomrela nejaká žena. Vraj vyšla na vrchol, zdolala Aconcaguu, dostala infarkt a umrela. V tom čase, keď sme tam boli aj my, vraj umreli až traja ľudia z iných skupín. Veľa ľudí si pri výstupe ani neuvedomuje, čo ich môže čakať,“ hovorí Michal.

Michal Toth má 27 rokov a živí sa ako profesionálny kameraman. Cestovať začal už veľmi malý vďaka dobrodružnému duchu jeho rodičov. Prvú samostatnú cestu absolvoval v osemnástke, keď sa s kamošmi vybral do Dubaja a na Maldivy. „Nešli sme do rezortov ako mnoho ľudí, ale boli sme s domácimi na ostrove a hrali sme s nimi futbal a volejbal,“ hovorí.

Po tomto výlete sa začali skutočné cestovateľské dobrodružstvá, keď Michal navštívil Bali, Kuala Lumpur či Nepál, kde strávil osem dní chôdzou v Himalájach. Len pred pár dňami sa Michalovi splnil sen a zúčastnil sa na výstupe na najvyšší vrch Ameriky – Aconcaguu (6 959 m. n m.), o ktorom nám porozprával v rozhovore.

Zdroj: Michal Toth

Vedel si, že...?



Výstup na najvyššiu horu Ameriky je extrémne náročný. Iba tento rok (za necelé dva mesiace) si Aconcagua podľa



Túto sezónu sa pokúsilo na vrch vyjsť dokopy viac ako 5 700 turistov. Úspešne sa to však podarilo iba 500 ľuďom. Síce Michal medzi nimi nebol a na vrchol sa napokon nedostal, urobil hrdinský čin a zachránil život človeku, ktorého neúprosné podmienky v horách takmer usmrtili. ⚠️Výstup na najvyššiu horu Ameriky je extrémne náročný. Iba tento rok (za necelé dva mesiace) si Aconcagua podľa BNN vyžiadala už 5 životov, pričom po ceste na jej vrchol tento mesiac zahynul aj známy slovenský horolezec Peter Knapo Túto sezónu sa pokúsilo na vrch vyjsť dokopy viac ako 5 700 turistov. Úspešne sa to však podarilo iba 500 ľuďom. Síce Michal medzi nimi nebol a na vrchol sa napokon nedostal, urobil hrdinský čin a zachránil život človeku, ktorého neúprosné podmienky v horách takmer usmrtili.

Kedy si začal snívať o výstupe na najvyšší vrch Ameriky?

Ono sa to začalo, keď som žil rok na Islande. Som ten typ cestovateľa, že vždy, keď sa dalo, som si niečo ušetril a išiel som cestovať. Na Islande som mal ďalších dvoch kamarátov, tiež Michalov, ktorí boli horolezcami. S nimi som chodil liezť a na rôzne výlety do ťažšieho terénu. Bavilo ma to a hovoril som si, že by som rád už vyskúšal niečo veľké.

Od nepamäti som chodil aj na turistiky na Slovensku a po návrate z Islandu sme spolu vyliezli na Kilimandžáro, najvyšší vrch Afriky. Nebol to náš plán. My sme sa pod vrchom len tak motali, no a keď sme ho nad nami zbadali, povedali sme si, že ho teda vylezieme.

Vtedy som si tak uvedomil, že som vyliezol na vrch, ktorý je jedným zo siedmich najvyšších vrchov siedmich kontinentov. Vnukla sa mi idea, že by možno nebolo od veci skúsiť aj nejaký ďalší. Chcel som skúsiť Elbrus v Rusku, ale pre situáciu s Ukrajinou a covidom to nebolo možné. Tak do hry prišla Aconcagua.

Ak je telo slabé, rozkazuje hlave a nemusí sa to vyplatiť. Najmä keď vieš, že záchranné vrtuľníky dokážu priletieť na pomoc iba do určitej výšky.

Ako dlho si sa na tento výstup pripravoval?

Fyzicky som sa na to v podstate pripravoval celý život, som veľmi aktívny človek a veľa športujem. Stále trénujem a hýbem sa, myslím si, že som na tom kondične dobre. To je podstatná časť, čo sa týka týchto veľkých hôr.

Určite by som to nepodceňoval, môže to byť skutočne náročné. Keď je telo silné, dokáže poslúchať hlavu a dá sa to zvládnuť. Ak je telo slabé, rozkazuje hlave a nemusí sa to vyplatiť. Najmä keď vieš, že záchranné vrtuľníky dokážu priletieť na pomoc iba do určitej výšky.

Michal takmer zdolal najvyšší vrch Ameriky, ktorý môžeš vidieť na fotke v pozadí. Zdroj: Michal Toth

Na čo všetko musí človek pred výstupom myslieť?

Treba mať vyhradený dostatok peňazí. Drahá je napríklad aj výbava, mne ju tentoraz požičali kamaráti Peťo Popluhár (známy ako youtuber PPPeter, pozn. red.), Martin Zahuranec a Peter Gajdoš, ktorým som veľmi vďačný. Expedičné bundy a nohavice sú možno také nákladné ako celý ten výstup na vrch. Chalanom vďačím aj za poskytnutie dôležitých informácií, vďaka ktorým som si vedel správne pripraviť to, čo bolo nevyhnutné.

Koľko ťa to všetko vyšlo?

Sprievodcovia, výstup, base kemp a tieto záležitosti okolo 3 000 eur. Potom povolenie na výstup 800 eur a 1 200 eur letenky. Plus som mal so sebou ďalších 1 000 eur na ďalšie poplatky, ako napríklad sprchy, wifi a iné.