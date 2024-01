Martin podniká od 14 rokov: Založil som cestovateľskú zoznamku, ľudia vďaka nej spolu spoznávajú seba aj Slovensko (Rozhovor)

V čom spočíva lowcost cestovanie a ako funguje Martinova travel zoznamka na Facebooku?

„V 14 rokoch som už mal svoj prvý príjem peňazí, robil som custom obaly na telefóny, maľoval som na topánky. Mal som stránku, ktorá fungovala cez sociálne siete, a predával som svoje umenie,“ hovorí Martin Peter Železník, cestovateľ a zakladateľ skupiny Kam po Slovensku.

Martin cestuje spolu so svojou priateľkou Alex už dva roky. Obaja sú pre objavovanie Slovenska a sveta zapálení a svojím entuziazmom nakazili aj ďalších cestovateľov, ktorí sa k ich cestám pridávajú.

„Sme z východného Slovenska, konkrétne z Košíc. Ja mám 20 rokov, priateľka 18, teraz maturuje. Zoznámili sme sa skrz cestovanie, vďaka ktorému sme spolu už dva roky,“ hovorí Martin.

Martin a Alex spoločne cestujú už dva roky. Zdroj: KampoSlovensku

Ako študenti sme nemali veľa peňazí. Využívali sme ISIC a skúsili sme aj stopovanie.

S priateľkou si sa spoznal na cestách. Kde ste sa stretli?

Boli sme spolu na výlete, na takej trojdňovej stanovačke na východe Slovenska. Keď ako mladý nemáš peniaze, cestuješ lowcost a prespíš aj v stane. Obaja sme už vtedy mali takýto mindset a zrejme nám osud doprial. Počas stanovania sa spojili dve partie, moja a jej, no a my sme si nejako padli do oka.

Hovoríš, že ste cestovali lowcost. Čo to vo vašom prípade znamená?

My sme totiž na Instagrame videli rôzne videá, ako si mladí ľudia užívajú po celom svete, a hovorili sme si, že, bože, prečo by sme to nemohli robiť aj my?! Hľadal som spôsoby, ako by sa to dalo robiť na Slovensku a hlavne za málo peňazí, keďže sme boli ešte študentmi. Zistil som, že naša krajina vlastne ponúka mnoho spôsobov, napríklad cestovanie zadarmo vlakmi vďaka ISIC kartám pre študentov.

Je to šanca, ktorú musíš reálne využiť, ak chceš cestovať zadarmo alebo za pár drobných. Okrem tejto študentskej výhody sme si však skúsili aj stopovanie, čo je tiež zábavný spôsob prepravy. Prespávali sme v stanoch, v kempoch aj v strede lesa. Časom sme si uvedomili, že aj na Slovensku je kopec miest, ktoré stoja za to.

Jedna pani sa rozprávala sama so sebou a mala pri sebe aj nôž. Neskôr sme zistili, že ušla z blázinca.

Nebáli ste sa spať v stane? Stalo sa vám už niekedy niečo strašidelné?

Ja som dosť adrenalínový typ, takže sa takýchto vecí nebojím, no zopárkrát sa nám už stali strašidelné veci. Spomínam si, keď sme boli stanovať pri zatopenom lome v Kalinove. Okrem nás tam nebol nikto, iba jedna žena. Bola veľmi divná, rozprávala sa sama so sebou a robila veľmi divné akty so svojím telom. Neskôr sme si všimli, že mala v ruke aj nôž, preto sme sa začali aj trocha báť.

Neskôr po zaujímavom dialógu alebo skôr monológu s lomom odišla. Asi hodinu potom na miesto prišla polícia aj so záchrankou s tým, že ušla nejaká pani z blázinca a pátrajú po nej. Vtedy nám došlo, čo sa stalo a čo sa nám mohlo stať. Premýšľali sme, či zostaneme alebo odídeme, báli sme sa, že sa vráti. Nakoniec sme sa rozhodli zostať a pani sa nevrátila. Čo sa týka tej panej, netuším, čo sa s ňou stalo.

Tak to je dosť creepy. Už ste stretli aj medveďa?

Zoči-voči nie, ale našli sme po ňom stopy, výkaly a dokonca sme videli aj medvedí brloh. Bolo to však z našej strany nezodpovedné, opäť vyhral nad racionálnym uvažovaním môj adrenalínový duch. Stanovali sme v Tatrách v kempe a chceli sme sa ísť prejsť. Ja som navrhol, aby sme išli mimo chodníka, čo som o chvíľu aj oľutoval, pretože sme sa stratili. Krúžili sme lesom asi hodinu a nevedeli sme sa vrátiť naspäť.

Vtedy sme si všimli aj stopy po medveďovi a poriadne nás to vystrašilo. Boli sme v jeho teritóriu, objaviť sa mohol kedykoľvek a nemusel byť jeden. Asi po hodine hľadania cesty späť sme ju konečne našli a vrátili sme sa do kempu. Podobných crazy zážitkov máme dosť veľa, ale tento bol skutočne nebezpečný.

V 14 rokoch som mal prvý príjem peňazí. Robil som custom obaly na telefóny a maľoval som na topánky.

Presuňme sa späť k lowcost cestovaniu. Určite ste mali aj ďalšie výdaje, napríklad na stravu. Odkiaľ ste mali peniaze?

Alex, moja priateľka, po celý čas brigádovala. Ja od 14 rokov podnikám v oblasti marketingu, venujem sa sociálnym sieťam. Som flexibilný a často pracujem počas ciest. Napríklad cesta z Košíc do Žiliny vlakom trvá takmer štyri hodiny, takže počas nej si urobím na notebooku pracovnú agendu.

Martin a Alex si vybudovali komunitu cestovateľov, s ktorými chodia na výlety. Prepravu riešia napríklad aj stopom. Zdroj: KampoSlovensku

Mať vlastný biznis v 14 rokoch chce odvahu. Čomu si sa venoval?

Moje podnikanie vyplývalo z toho, čo som videl na sociálnych sieťach. Povedal som si, že skrátka nemám peniaze na to, aby som cestoval, a ani moja rodina nebola na tom tak, že by mi mohla finančne prispieť. Prestal som preto hľadať dôvody, prečo nebudem cestovať, a začal som sa sústreďovať na to, čo môžem pre to urobiť.

V 14 rokoch som už mal svoj prvý príjem peňazí, robil som custom obaly na telefóny a maľoval som na topánky. Mal som stránku, ktorá fungovala cez sociálne siete, a predával som svoje umenie. Zarobil som prvé peniaze, z ktorých som si objednal veci z eBayu a predával som ich za väčšiu sumu na Slovensku. Našiel som si mnoho spôsobov, či už legálne, alebo nelegálne. Od predaja ospravedlneniek v škole cez nálepky po resellovanie z eBayu. (smiech)

Chcel som s ľuďmi ‚sharnuť‘ miesta, ktoré sme precestovali. Tak vznikol môj projekt Kam po Slovensku.

Čomu sa venuješ teraz, keď si už doštudoval?

Vždy som vedel, že chcem málo pracovať a mať príjem, zároveň som chcel skombinovať cestovanie s prácou. Potom sa mi naskytol freelancing, fotografia, videografia. Začal som fotiť a točiť pre rôzne firmy, postupne sa to rozrástlo do toho, že po Slovensku spracúvam sociálne siete viacerým firmám a klientom. Venujem sa marketingu, manažmentu, videografii a fotografii.

Okrem toho máme aj firmu, kde momentálne vzdelávame ľudí ohľadom sociálnych sietí a predávame online kurzy. Sú zamerané na to, ako vyrásť organicky na sociálnych sieťach. A popritom všetkom sa venujem nášmu projektu.

Ako projekt vznikol?

Dala sa dokopy taká partia ľudí, ktorí mali podobné zmýšľanie ako my dvaja. A tak po krátkom čase prišla na svet skupinka Slovákov, ktorí cestovali po celom Slovensku s nami. Pamätám si to úplne presne, keď sme koncom roka 2022, po 7-dňovej stanovačke od východu po západ Slovenska, sedeli vo vlaku domov. Hovoril som si, že, kokos, musíme tieto miesta „sharnuť“ medzi ľudí a ukázať im, že aj na Slovensku sa dá žiť naplno a cestovať! Takto nejak vznikol projekt Kam po Slovensku.

Na Facebooku funguje naša cestovateľská zoznamka, vďaka ktorej sa ľudia spoznávajú a cestujú.

Takže sa s ľuďmi na sociálnych sieťach delíte o tipy na výlety. Snažíte sa ich na cestovanie navnadiť aj inak?

Áno, ja som už dlho premýšľal, aký vedľajší produkt by sme vedeli vymyslieť v rámci nášho projektu. Raz mi napadlo, že poďme tých ľudí nielen inšpirovať k cestovaniu, ale aj im dať o dôvod viac, prečo by to mali robiť. Nájdime im na to parťáka.

A tak vznikla naša cestovateľská zoznamka Kam po Slovensku, ktorá momentálne funguje na Facebooku ako skupina v Messengeri. Momentálne je úplne plná ľudí od západu po východ, pričom existuje iba pol roka.

Do cestovateľskej skupiny sa síce momentálne nedá pridať, Martin však premýšľa nad alternatívou, aby s nimi mohlo cestovať čo najviac ľudí. Zdroj: KampoSlovensku

Takže sa do skupiny už nedá pridať?

Bohužiaľ, nie, ale spustili sme už alternatívu na Whatsappe. Okrem toho členovia na Facebooku prichádzajú, ale aj odchádzajú. Niektorí si nájdu to, čo hľadajú, spoznajú svojho parťáka a už viac nepotrebujú byť v skupine. Vtedy pridáme niekoho nového, kto čaká.

Mojím snom je, že jedného dňa precestujeme svet vo vlastnej dodávke.

A funguje táto zoznamka? Naozaj sa ľudia vďaka nej spoznávajú a cestujú spolu?

Funguje to, niektorí ľudia cestovali aj s nami. Minulý rok sme opäť boli na stanovačke. Bola tam jedna baba, ktorá sa bavila na výlete s mojím kamarátom. Zostali v kontakte, aj keď medzi nimi asi nič vážnejšie nie je. Táto naša zoznamka zbližuje ľudí, najmä tých, ktorí majú rovnaký cieľ, ktorým je cestovanie.

Plánujú si ľudia výlety aj mimo Slovenska?

Skupina funguje iba v rámci Slovenska, takže aj výlety sa tam plánujú po Slovensku. Content píšem tiež v našom jazyku, aj keď to plánujem zmeniť, lebo som si všimol, že nám pribudli zahraniční fanúšikovia. Takže sa postupne snažím pridávať veci aj po anglicky. S priateľkou však cestujeme aj v zahraničí, je to naša vášeň.

Mojím snom je, že jedného dňa budeme cestovať vo vlastnej dodávke, ktorá bude prerobená, a precestujeme svet. Reálne to vidím tak, že možno o dva roky to bude aj realitou.

