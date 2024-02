Bez dopingu sa to profesionálne robiť nedá. Laura je najmladšou majsterkou wellness kulturistiky, ročne na šport minie tisíce eur

Laura Augustínová je mladá Slovenka, ktorej sa vďaka tvrdej drine plnia športové sny. V rozhovore porozprávala, ako je to so zárobkom či s konkurenciou v jej športe.

Presadiť sa na Slovensku v rámci silových športov nie je práve najjednoduchšia cesta. Svoje o tom vie aj 23-ročná Laura, ktorá ešte minulý rok získala prestížny titul IFBB PRO vo wellness kulturistike ako historicky najmladšia výherkyňa na Slovensku. Pred sebou má veľké ciele, medzi ktoré patrí aj svetovo známa súťaž Mr. Olympia.

V rozhovore pre Refresher porozprávala nielen o svojich začiatkoch v silovom športe, ale aj o cieľoch či možnosti zárobku v tomto športovom odvetví na Slovensku. Neobišli sme ani kontroverznú tému anabolických steroidov v kulturistike, ktorá je predmetom rozsiahlych debát už niekoľko desaťročí.

Koncom roka 2023 si sa stala najmladšou IFBB PRO vo wellness kulturistike na Slovensku. Je to doterajší vrchol tvojej kariéryUrčite je. Dúfam, že je to zároveň taký začiatok k ďalším úspechom. Ak sa chce súťažiaci kvalifikovať na Mr. Olympia, musí vyhrať túto PRO kartu, čo sa doteraz podarilo len málokomu.

Čo ešte znamená, že si vyhrala PRO kartu, na čo presne ťa to kvalifikuje?

Ide o takú vstupnú bránu do profesionálnej kulturistiky. Kvalifikuje ťa to do rôznych súťaží, kde sa už vyhrávajú peniaze. Oproti amatérskym súťažiam je to iné aj v možnosti získať nejaké prize money. Zároveň sa športovec s touto kartou zaradí do profesionálnej ligy a má tak možnosť dostať sa na Olympiu, čo je vrchol v kulturistických súťažiach.

Tvojím cieľom je teda súťaž Mr. Olympia, čo je podobné ako UFC v rámci MMA. V akej fáze prípravy sa nachádzaš?Neexistuje prestížnejšia súťaž v kulturistike než Mr. Olympia. Aktuálne som v objemovej príprave. Budem sa snažiť kvalifikovať v jeseni, a ak všetko pôjde, ako má, rada by som išla súťažiť na Olympiu v roku 2025.

Ako by si opísala svoju kategóriu, teda wellness fitnes?V tejto kategórii ide najmä o svalnatejšiu spodnú časť tela. Pretekárky by mali mať výrazne silnejšie nohy aj zadok. Dôležitá je asymetria medzi vrchnou a spodnou časťou tela. Súťažiaci v tejto kategórii by, samozrejme, mali mať aj „nejaké“ ruky, chrbát či ramená, ale primárne ide o spodnú časť tela s dôrazom na stehná a zadkový sval.

Kedy si začala so súťažením?Začala som cvičiť aj preto, že ešte na základnej škole som bola veľmi chudá, za čo som bola dokonca šikanovaná. Povedala som si, že chcem mať svaly a byť „väčšia“. Pramení to podľa mňa z toho, že som bola takpovediac utláčaná. Cieľ súťažiť na profesionálnej úrovni prišiel asi ruka v ruke s tým, že som dlhodobo cvičila a chcela sa zlepšovať.

Dá sa tým na Slovensku uživiť?